به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو در دو مرحله تئوری و عملی برگزار می شود. برگزیدگان مرحله تئوری پس از گذراندن یک دوره آموزش عملی تجهیزات در مسابقه عملی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

شرکت کنندگان در این دوره از رقابت ها تا 7 اردیبهشت ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به صفحه شخصی خود در پایگاه اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو یکی از 6 شهر تهران، شیراز، اصفهان، یزد، بیرجند و بابل را به عنوان حوزه آزمون کتبی خود انتجاب کنند.

برگزیدگان نهایی مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو همزمان با چهارمین جشنواره فناوری نانو معرفی خواهند شد.