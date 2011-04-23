به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، امیر قلعه نویی که چهارشنبه شب و پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر الغرافه در نشست خبری شرکت کرده بود ضمن انتقاد از انتخاب یک داور عرب برای دیدار سپاهان با تیم قطری گفت: علاوه بر اینکه به تیم الغرافه و برنو متسو به خاطر این پیروزی تبریک می گویم، به تیم داوری هم تبریک می گویم!

وی ادامه داد: نمی دانم چرا هر وقت ما با یک تیم عربی بازی داریم کنفدراسیون فوتبال آسیا یک داور عرب را برای بازی ما انتخاب می کند. ما سه هفته پیش نامه زده بودیم که این داور را تغییر دهند اما گوش ندادند. قطعا ما بازهم نامه می زنیم از این وضعیت شکایت خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان قضاوت محسن باسما در شکست تیمش را تاثیرگذار خواند و گفت: بازی با سرعت خوبی شروع شد و ما به گل رسیدیم اما نمی دانم چرا داور این گل را قبول نکرد و تمرکز تیم ما را برهم زد. توپ به سینه بنگر خورد و داور او را اخراج کرد. هر وقت بازیکنان ما در موقعیت مناسبی بودند بازی را متوقف می کرد!

قلعه نویی در ادامه به عملکرد سپاهان هم اشاره کرد و گفت: با وجود قضاوت ناعادلانه ای که داور سوری داشت باید اعتراف کنم که سپاهان هم در حد و اندازه های خودش نبود و قطعا اگر بازیکنان ما خودشان بودند می توانستیم در این دیدار به پیروزی برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که غیبت یانوش و جمشیدیان چقدر در عملکرد فنی سپاهان تاثیرگذار بود گفت: این دو از بازیکنان خوب ما هستند که بار فنی تیم را بالا می برند و غیبت شان بی تاثیر نبود. با این حال فکر می کنم خستگی بازیکنان هم باعث شد که نتوانیم نمایش خوبی داشته باشیم.

قلعه نویی به ابتدای فصل برگشت و گفت: اگر بازیهای لیگ به خاطر اردوهای تیم ملی بیخودی تعطیل نمی شد قطعا الان چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا نتایج بهتری کسب می کردند و این همه بازیکن مصدوم نداشتند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد تعویض هادی عقیلی در بین دو نیمه نیز گفت: عقیلی عملکرد خوبی داشت اما به خاطر تغییر تاکتیک و اینکه می خواستیم از خسرو حیدری در کنار زمین و برای حملات بیشتر استفاده کنیم این تعویض را انجام دادیم.

امیرقلعه نویی در پایان گفت: با همه این صحبت ها اعتقاد دارم دو مشکل قضاوت ناعادلانه داور و در حدو اندازه نبودن بازیکنان باعث شد که سپاهان دیدار برابر الغرافه را ببازد.

دیدار تیم های فوتبال الغرافه قطر و سپاهان ایران در هفته چهارم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه اختصاصی الغرافه با پیروزی یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید. در گروه اول سپاهان همچنان با 9 امتیاز صدرنشین است و الهلال عربستان با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل کمتر دوم است.