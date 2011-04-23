عوامل حوادث تروریستی کردستان وابسته به کشورهای بیگانه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر در سنندج، دربیانیه روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان کردستان خطاب به مردم استان کردستان آمده است: مردم شریف و انقلابی استان کردستان به دنبال اقدامات تروریستی عوامل افراطی وهابی و وابسته به کشورهای بیگانه و استکبار جهانی در منطقه از جمله به شهادت رساندن کارکنان زحمتکش محیط بانی، سرقت تعدادی طلافروشی در شهرستانهای همجوار و سرقت بانکها، بمبگذاری اخیر در بانک کشاورزی شهر سنندج و حمله مسلحانه به تعدادی از نیروهای انتظامی در میدان آزادی، خیابان شیخان و شهرک سعدی، حافظان امنیت با پخش تصاویری از عوامل تروریست از سیمای مرکز کردستان و سایر رسانه های جمعی، دست یاری به سوی مردم دراز کردند و مردم مومن، انقلابی و خداجوی سنندج که همیشه یار و یاور موثر حافظان این مرز و بوم بوده اند این بار نیز در مبارزه با اجانب سرافراز شدند .

در ادامه این اطلاعیه که ظهر جمعه منتشر شد آمده است: با پیگیری شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری مردم، مخفیگاه عناصر تروریست شناسایی و درعملیاتی موفقیت آمیز در شامگاه پنجشنبه اول اردیبهشت ماه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) و با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور و مشارکت موثر نیروی انتظامی خانه تیمی آنها منهدم و چهار عنصر تروریست به هلاکت رسیده و مقادیر سلاح و مهمات و مواد انفجاری و مدارک درون گروهی کشف و ضبط گردید .

در بخش پایانی این اطلاعیه تاکید شده است: بی شک در حوادث تروریستی سالهای اخیر که در آن نیروهای مخلص و بیگناهی از اهل سنت و تشیع به فیض شهادت نایل آمدند توطئه گران، خودفروختگان و منافقین مفتضح تر وملت ایران بیدارتر و سربلندتر خواهد شد و انقلاب اسلامی مقتدرتر از گذشته به حیاط خود ادامه خواهد داد .

شبکه استانی سیمای مرکز کردستان نیز شب گذشته در بخشهای مختلف خبری خود با پخش تصاویری از اقدامات تروریستی به ویژه بمبگذاری عوامل تروریست، بخشهای از اقدامات ضد بشری این گروه را منعکس کرد.

بعد از ظهر پنجشنبه در روستای حسن آباد در پنج کیلومتری شهر سنندج و در جریان درگیری مسلحانه نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی استان چهار تروریست که در اقدامات دو سال اخیر در استان کردستان نقش داشتند به هلاکت رسیده و مقادیر مختلفی سلاح و بمب دست ساز کشف و ضبط شد.