اصفهان شهری با شهرت جهانی اما با امکانات حداقلی گردشگری!

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون سیزده شهر شیان چین، کوالالامپور مالزی، فرایبورگ آلمان، فلورانس ایتالیا، یاش رومانی، بارسلون اسپانیا، ایروان ارمنستان، کویت، هاوانا کوبا، لاهور پاکستان، سن پترزبورگ روسیه، داکار در سنگال و بعلبک در لبنان پیمان خواهر خواندگی با شهر اصفهان بسته اند که هر کدام به تنهایی قطب گردشگری در جهان محسوب می شوند.

اصفهان شبها زود به خواب می رود!

شهر اصفهان به عنوان مقصد گردشگری بیشتر گردشگران داخلی و خارجی، سهم عمده ای از جذب گردشگران آن هم در دو فصل بهار و تابستان دارد. همین توزیع نامتعادل گردشگری در سال باعث ایجاد اختلالاتی در نظم عمومی شهر می شود. برای نمونه می توان گفت که هنوز هیچ مبلمان شهری مناسب برای رفاه و آسایش گردشگران شهر اصفهان در میادین و محوطه های شهری و سبز وجود ندارد.

همچنین اگر همه شهرهای گردشگری در دنیا برای تمام ساعات شبانه روز گردشگر برنامه دارند اما در اصفهان، با تاریک شدن هوا و تعطیلی بناهای تاریخی و مراکز خرید عملا این شهر از ساعات اولیه شب در سکوت فرو می رود درحالی که می توان با یک برنامه ریزی صحیح برنامه های تفریحی فراوانی برای ساعات شب گردشگران این شهر داشت چون به طور طبیعی گردشگر برای این برنامه ها هزینه می کند.

دریغ از یک رستوران مناسب!

شهری مانند اصفهان با وجود داشتن شهرت جهانی و برخورداری از آثار تاریخی دوران صفویه و معماری ایرانی و اسلامی و قرار داشتن بازدید از اصفهان در برنامه سفر گردشگران خارجی هنوز یک رستوران که بتواند غذای مناسب به گردشگرعرضه کند ندارد.

شاهین سپنتا یکی از فعالان میراث فرهنگی در اصفهان در این باره به خبرنگار مهر می گوید که هتلهای مناسب در این شهر انگشت شمارند و در ایام پیک سفر ظرفیت پذیرش گردشگران را ندارد. حتی رستورانی که در محلهای پر رفت و آمد شهر وجود داشته باشد و غذای مناسبی هم ارائه کند بسیار کم است. به عنوان مثال در اطراف میدان نقش جهان و یا پلهای تاریخی که گردشگر نیاز دارد رستوران در دسترس و نزدیکش باشد و با ذائقه های متفاوت غذا وجود داشته باشد به تعداد کافی در ایام پر گردشگر وجود ندارد و فقط جوابگوی مسافران در روزهای عادی سال است.

ازدحام گردشگران در سایتهای تاریخی

از سوی دیگر ازدحام گردشگران در محوطه ها و بناهای تاریخی در بازه زمانی کوتاه، میراث فرهنگی و تاریخی این شهر را در معرض فرسایش تدریجی قرار می دهد.

متولیان نیز برای حل این مشکل برخی از محوطه ها یا بخشی از آن را تعطیل می کنند. به عنوان مثال در نوروز امسال چند طبقه از کاخ عالی قاپو برای گردشگران قابل دسترس نبود در حالی که می توان گردشگران را در گروههای چند نفره همراه با راهنما به این سایتهای تاریخی هدایت کرد.

ممنوعیت ورود گردشگران به برخی از سایتهای تاریخی در ایام پیک سفر در حالی است که این شهر با سابقه تاریخی طولانی از داشتن حتی یک موزه بزرگ و مجهز محروم است.

همچنین اشیای تاریخی به دست آمده از محوطه های تاریخی آن به صورت پراکنده در اماکن تاریخی به نمایش گذاشته شده اند به عنوان مثال برخی از این اشیا در کاخ چهلستون در معرض دید قرار گرفته اند.

ساخت و سازهای بی رویه ورودی شهر را زشت کرده است

اما این وضعیت تنها محدود به هتلها و رستورانهای اصفهان نیست. وقتی گردشگر وارد شهر می شود به جای اینکه در وهله اول ورودش به شهر تصور زیبایی از این شهر را در ذهنش جای دهد با مناظر نازیبا رو به رو می شود.

شاهین سپنتا با تایید این مطلب می گوید: فرودگاه اصفهان در مقایسه با فرودگاههای مدرن شهرهای بزرگ گردشگری دنیا از حداقل امکانات برخوردار است و مجاورت آن با شهرک صنعتی "جی" که دارای انواع آلودگی هاست و ساخت و ساز بی رویه و غیر اصولی ماند شهرک ها و روستاها در حاشیه جاده های حدفاصل فرودگاه تا شهر اصفهان منظر این مسیر را نزد گردشگری که از این راه به شهر وارد می شود تخریب کرده است.

جای سوزن انداختن هم نیست چه برسد جای پارک ماشین!

وی ادامه داد: گردشگرانی که با خودروی شخصی در ایامی مانند نوروز یا تابستان به اصفهان می آیند در مجاورت مناطق پر گردشگر و میادین شهر جای پارکینگ پیدا نمی کنند به عنوان مثال پارکینک میدان انقلاب و ابتدای خیابان شمس آبادی که در شلوغ ترین نقطه شهر قرار دارد از ظرفیت کافی برخوردار نیست و معمولا در ساعات پر رفت و آمد ظرفیت آنها تکمیل است و مردم و مسافران برای پارک خودروها دچار مشکل می شوند درحالی که می توان برخی از این پارکینگ ها را در چند طبقه ساخت و به این ترتیب محدودیت فضا نیز از بین برود.

بنابراین می توان گفت این مهم نیست که اصفهان با چه شهرهایی و چند شهر خواهرخوانده باشد بلکه مهم این است که بدانیم گردشگری که وارد این شهر می شود چه خاطره ای از امکانات قطب گردشگری ایران خواهد داشت.