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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

اختصاص دو میلیارد تومان برای خرید دانشجویان از نمایشگاه کتاب

اختصاص دو میلیارد تومان برای خرید دانشجویان از نمایشگاه کتاب

رئیس نمایشگاه کتاب تهران از اختصاص اعتبار 20 میلیارد ریالی به دانشجویان در نمایشگاه کتاب امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری از اختصاص اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال به دانشجویان سراسر کشور برای خرید از نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: امسال در نظر داریم برای بالا بردن قدرت خرید دانشجویان اعتبار بالغ بر بیست میلیارد ریال که به ازای هر دانشجو به سقف 200 هزار ریال در صورت تامین مبلغ مشابه از سوی دانشجو اختصاص دهیم.
 
وی از تمهیدات اندیشه شده برای ثبت نام و کارت دانشجویان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزیها و هماهنگی صورت گرفته با بانک عامل بیش از 350 شعب اعلام شده از سوی سراسر کشور نسبت به نام نویسی صدور کارت خرید کتاب برای دانشجویان قبل از برگزاری نمایشگاه اقدام می‌کنند تا دیگر شاهد ازدحام در ثبت دانشجویان در ایام برگزاری نمایشگاه نباشیم.
 
رئیس بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ادامه داد: صدور 150 هزار قطعه کارت برای دانشجویان کشور از سوی بانک عامل پیش‌بینی شده است.
 
چندی پیش خبرگزاری مهر از درخواست وزارت علوم برای خرید 2.5 میلیارد تومانی از نمایشگاه کتاب تهران و موافقت وزارت ارشاد با کلیات این پیشنهاد خبر داده بود.
 
بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
کد مطلب 1294965

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