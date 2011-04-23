اختصاص دو میلیارد تومان برای خرید دانشجویان از نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری از اختصاص اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال به دانشجویان سراسر کشور برای خرید از نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: امسال در نظر داریم برای بالا بردن قدرت خرید دانشجویان اعتبار بالغ بر بیست میلیارد ریال که به ازای هر دانشجو به سقف 200 هزار ریال در صورت تامین مبلغ مشابه از سوی دانشجو اختصاص دهیم.

وی از تمهیدات اندیشه شده برای ثبت نام و کارت دانشجویان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزیها و هماهنگی صورت گرفته با بانک عامل بیش از 350 شعب اعلام شده از سوی سراسر کشور نسبت به نام نویسی صدور کارت خرید کتاب برای دانشجویان قبل از برگزاری نمایشگاه اقدام می‌کنند تا دیگر شاهد ازدحام در ثبت دانشجویان در ایام برگزاری نمایشگاه نباشیم.