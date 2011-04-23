اختصاص دو میلیارد تومان برای خرید دانشجویان از نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری از اختصاص اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال به دانشجویان سراسر کشور برای خرید از نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: امسال در نظر داریم برای بالا بردن قدرت خرید دانشجویان اعتبار بالغ بر بیست میلیارد ریال که به ازای هر دانشجو به سقف 200 هزار ریال در صورت تامین مبلغ مشابه از سوی دانشجو اختصاص دهیم.
رئیس بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ادامه داد: صدور 150 هزار قطعه کارت برای دانشجویان کشور از سوی بانک عامل پیشبینی شده است.
چندی پیش خبرگزاری مهر از درخواست وزارت علوم برای خرید 2.5 میلیارد تومانی از نمایشگاه کتاب تهران و موافقت وزارت ارشاد با کلیات این پیشنهاد خبر داده بود.
بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.
بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.
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