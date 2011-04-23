پرویز با پنج کتاب جدید در نمایشگاه

محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب‌های تازه‌اش گفت: پنج کتاب از من با تصویرگری محمدتقی جلیلی توسط انتشارات پیام عدالت در نمایشگاه کتاب تهران منتشر می‌شود.

به گفته وی این پنج کتاب عبارتند از: یک کاسه شیر، کدام آدم برفی قشنگتر است؟، موش کوچولو و آرزوهایش، گربه و جوجه‌ها و آدم برفی بزرگی به اندازه دنیا.

پرویز افزود: یکی از این کتاب ها با نام "یک کاسه شیر" توصیفی از صحنه شهادت حضرت علی (ع) است که در قالب داستانی کودکانه روایت می شود. در 3 کتاب دیگر سعی شده در فضایی کودکانه نکته‌هایی از زندگی به بچه‌ها یادآوری شود.

معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد درباره دو کتاب دیگرش نیز گفت: کتاب‌های "آدم برفی بزرگی به اندازه دنیا" و " کدام آدم برفی قشنگتر است؟" هر یک به نوعی با آدم برفی‌ها ارتباط دارد و کتاب "گربه و جوجه ها" نیز به بازیهای بچه‌ها و ارتباط با حیوانات می‌پردازد.

محسن پرویز با تقدیر از جلیلی به سبب تصویرگری زیبای کتاب‌های مذکور ادامه داد: این کتاب‌ها برای رده سنی کودک نوشته شده و هر کدام بین 16 تا 24 صفحه دارد.