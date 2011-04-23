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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

پرویز با پنج کتاب جدید در نمایشگاه

پرویز با پنج کتاب جدید در نمایشگاه

پنج کتاب از محسن پرویز با تصویرگری محمدتقی جلیلی توسط انتشارات پیام عدالت در نمایشگاه کتاب تهران منتشر می‌شود.

محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب‌های تازه‌اش گفت: پنج کتاب از من با تصویرگری محمدتقی جلیلی توسط انتشارات پیام عدالت در نمایشگاه کتاب تهران منتشر می‌شود.

به گفته وی این پنج کتاب عبارتند از: یک کاسه شیر، کدام آدم برفی قشنگتر است؟، موش کوچولو و آرزوهایش، گربه و جوجه‌ها و آدم برفی بزرگی به اندازه دنیا.
 
پرویز افزود: یکی از این کتاب ها با نام "یک کاسه شیر" توصیفی از صحنه شهادت حضرت علی (ع) است که در قالب داستانی کودکانه روایت می شود. در 3 کتاب دیگر سعی شده در فضایی کودکانه نکته‌هایی از زندگی به بچه‌ها یادآوری شود.
 
معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد درباره دو کتاب دیگرش نیز گفت: کتاب‌های "آدم برفی بزرگی به اندازه دنیا" و " کدام آدم برفی قشنگتر است؟" هر یک به نوعی با آدم برفی‌ها ارتباط دارد و کتاب "گربه و جوجه ها" نیز به بازیهای بچه‌ها و ارتباط با حیوانات می‌پردازد.
 
محسن پرویز با تقدیر از جلیلی به سبب تصویرگری زیبای کتاب‌های مذکور ادامه داد: این کتاب‌ها برای رده سنی کودک نوشته شده و هر کدام بین 16 تا 24 صفحه دارد.
کد مطلب 1294967

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