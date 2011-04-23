مدیران وعده های غیرممکن ندهند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، استاندار همدان با تأکید بر اجرای وعده های داده شده، گفت: باید بر اساس توانایی انجام کار، به مردم وعده داد و از وعدههایی که تحقق نمیپذیرند خودداری کرد.
استاندار همدان اظهار داشت: باید اولویتها را در تحقق موارد نتیجه بخش به کار برد و از دادن وعدههای بیمورد پرهیز کرد.
وی هدف از برگزاری برنامه عصر کاری و شب فرهنگی در شهرهای استان همدان را الزام مدیران برای پیگیری مطالبات به حق مردم دانست.
پیریایی تأکید کرد: مدیران باید برای انجام کارها و خدمت به مردم، برنامه کاری مشخصی داشته باشند و مطالبه نظام و دولت را نیز در برنامه کاری خود مدنظر قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: همه باید نسبت به موضوعات حیثیتی عمل کنند، چراکه قول دادن و عمل نکردن به وعدهها، حیثیت کاری همه را از بین خواهد برد.
معاون برنامهریزی استاندار نیز از اختصاص اعتبار پنج میلیارد و 600 میلیون تومانی در سال 89 به بخش قهاوند خبر داد و گفت: از این مقدار اعتبار حدود 92 درصد آن پرداخت شده است.
زیرساخت های سرمایه گذاری در قهاوند آماده است
علی حیدر نوری با اشاره به آماده بودن زیرساختهای این شهر برای سرمایهگذاری اظهار داشت: افرادی که در این شهر سرمایهگذاری کنند از بخشودگی و تشویقات خوبی برخوردار خواهند بود.
وی تأکید کرد: اشتغال روستایی و خانگی در بخش شراء از اولویت کاری استان همدان خواهد بود.
معاون عمرانی استاندار نیز از ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر در این شهر خبر داد و گفت: در این بخش تمامی متقاضیان میتواند در بخش مسکن مهر ثبتنام کند.
سیدحسن موسوی خاطرنشان کرد: همه مردم بخش شراء میتوانند برای مقاومسازی و بهسازی منازل مسکونی خود از وامهای ده میلیون تومانی استفاده کنند.
احداث کمربندی قهاوند سرعت می گیرد
وی با اشاره به احداث کمربندی شهر قهاوند خاطرنشان کرد: با انجام زیرسازی این طرح توسط شهرداری قهاوند، اداره راه نیز با کمک استانداری آسفالت آن را انجام خواهد داد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان نیز از اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار برای شهرکهای صنعتی استان همدان در سال جاری خبر داد و گفت: مبلغ اعتبارات پیشبینی شده در دولتهای نهم و دهم بسیار چشمگیر و مناسب بوده است.
مهدی جعفری خاطنشان کرد: ناحیه صنعتی قهاوند در 26 هکتار و در قالب 19 قرارداد به واحدهای تولیدی واگذار شده است.
وی زیرسازی، آسفالت، احداث ساختمان اداری، شبکه گاز، روشنایی و مخابرات را از جمله اقدامات انجام شده در این ناحیه صنعتی بیان کرد.
جعفری بهبود منابع آب و شبکه فاضلاب را پروژههای پیشبینی شده برای سال جاری در این بخش دانست.
در این برنامه استاندار همدان و هیئت همراه از پروژه های در دست اجرای این بخش نیز بازدید کردند.
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