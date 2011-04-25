رشید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی مطرح شده است. در این مورد خیلی‌ها پرسش می کنند که "دیدگاه شما به عنوان یک مدیرورزشی به مقوله جهاد اقتصادی چیست؟"، به عقیده من در ورزش همه به دنبال اثربخشی هستند تا بهره وری، ما اگر می خواهیم در جهت جهاد اقتصادی گام برداریم باید بهره وری را بر اثربخشی اولویت دهیم.

وی در ادامه با تعریف دو مقوله "اثربخشی" و "بهره وری" در ورزش گفت: اثربخشی می گوید، من باید به نتیجه برسم و مهم نیست بابت این کار چقدر باید هزینه پرداخت کنم اما بهره وری با این موضوع کاملا متفاوت است و تاکید دارد که با حداقل منابع، سرمایه گذاری و نیروی انسانی می توان به حداکثر نتیجه رسید.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان در این خصوص خاطرنشان کرد: شما هیچ وقت ندیده‌اید که یک تیم شهرستانی به خاطر اینکه حداقل هزینه را کرده است مورد تشویق قرار گیرد، همیشه آن تیم‌هایی تشویق می شوند و مورد توجه قرار می گیرند که اول تا سوم باشند.

وی با تاکید براینکه در ورزش به ویژه فوتبال رقابت به سمتی رفته است که هر تیمی بیشتر خرج کند، موفق تر می شود، افزود: امروزه نگاه در ورزش نگاه اثربخشی است و نه بهره وری.

خدابخش با بیان این نقطه نظرات به یادآوری دوران حضور خود در تربیت بدنی استان فارس پرداخت و گفت: آن زمانی که من در تربیت بدنی استان فارس بودم، اینکه در ورزش اثربخشی به بهره وری ترجیح داده می شود، یک معضل بود. در آن دوره ما دو تیم لیگ برتری داشتیم که هزینه آنها بین یک تا حداکثر 2 میلیارد ریال در سال بود. با این شرایط تیم‌های فوتبال استان فارس بهره وری خوبی داشتند و ورزشکاران متعددی را به ورزش حرفه‌ای کشور معرفی می کردند.

وی با یادآوری اینکه تیم‌های استان فارس در آن دوره تیم‌هایی تولیدکننده بودند، به انتقاد از مصرف گرایی در تیم‌های بزرگ فوتبال کشور پرداخت و گفت: به عقیده من زور ورزش استان فارس از صنعت این استان بیشتر بود یعنی قابلیت‌هایی که در ورزش استان فارس بود با پتانسیل صنایع مادر این استان همخوانی نداشت.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان با انتقاد از اینکه "باشگاه‌ها مدیریت هزینه هستند تا مدیریت درآمد و هزینه"، افزود: اگر از یک مدیر باشگاه بپرسید "چرا اول نشدی؟"، قطعا عنوان می کند، اگر آن بازیکن یا مربی را می خریدیم، آنطور هزینه می کردیم و... موفق می شدیم. متاسفانه باشگاه‌ها زوم می کنند روی یک ورزشکار با پول بیشتر یعنی مبنا این است که اگر من پول بیشتر برای هزینه کردن داشته باشم، موفق‌تر خواهم بود. این پول بیشتر را خودشان تامین نمی کنند، بلکه انتظار دارند از بخش‌های دیگر به آنها پرداخت شود.

"باشگاه‌ها به دنبال اثربخشی به هر قیمتی هستند"، خدابخش با یادآوری این موضوع مهم افزود: به عقیده استان فارس عملکرد خوبی داشت اما در آن رقابت نتوانست راه به جایی ببرد البته عوامل دیگری هم در عدم توفیق دو تیم لیگ برتری استان فارس نقش داشت که از آن جمله می توان به مسائل مدیریتی اشاره کرد.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان همچنین در خصوص تکمیل پروژه نقش جهان گفت: پروژه ورزشگاه نقش جهان دو تاریخچه دارد که معمولا این دو تاریخچه را مردم یا خبرنگاران و مسئولان با هم می بینند. این ورزشگاه یک فاز یک دارد که از 18 سال پیش مراحل احداث آن آغاز شد. این یک کار توامان بوده از تملک زمین تا احداث مجموعه ورزشی.

وی در این خصوص یادآور شد: در آن دوره یک موسسه غیردولتی تشکیل شد که اعتباراتی که به آن موسسه تعلق می گرفت از طرف یک درصد عوارض استان بود. همچنین برای مدیریت احداث مجموعه هیئت مدیره‌ای تشکیل شد که استاندار استان اصفهان هم عضو آن بود.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان ادامه داد: ورزشگاه نقش جهان تا ظرفیت 45 هزار نفر با این شیوه احداث شد و تا سال 84 با همین ظرفیت مورد بهره برداری قرار گرفت تا اینکه در آن سال در کشور تجمیع عوارض شد و آن منبع مالی که می توانست این ورزشگاه را حمایت کند تا تکمیل شود قطع شد.

وی یادآور شد: با این شرایط استان اصفهان دیگر نمی توانست از آن منبع مالی برای تکمیل ورزشگاه استفاده کند. از آن سال پروژه رفت به سمت اینکه ردیف ملی پیدا کند. برای اینکه پروژه ردیف ملی پیدا کند دیگر آن هیئت مدیره یا هیئت امنا نمی توانست پروژه را اداره کند و آن موسسه ظاهرا ابطال شد.

خدابخش افزود: با توافق رئیس سازمان تربیت بدنی و استانداری اصفهان یک ردیف اعتباری ملی برای پروژه نقش جهان پیش بینی شد که این اعتبارات از سال 85 و 86 به مجموعه تعلق گرفت و پروژه به شرکت توسعه و تجهیز سازمان تربیت بدنی واگذار شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان با بیان اینکه شرکت توسعه و تجهیز سازمان تربیت بدنی اجرای فاز دوم ورزشگاه نقش جهان را براساس یک سازه بتنی طراحی کرده است، افزود: آن سازه بتنی خیلی وابسته به سهم سیمان بود. سیمان که کمیاب شد، سازه وسط کار عوض و تبدیل شد بتنی - فلزی.

"آن مدتی که کار احداث پروژه توسط شرکت توسعه و تجهیز دنبال می شد درصد پیشرفت فیزیکی آن قابل قبول بوده است."، خدابخش با بیان این مطلب افزود: در آن دوره اختلافی بین پیمانکار و کار فرما که شرکت توسعه و تجهیز بوده است به وجود آمد که آن هم مربوط می شود به نوع مصالح و امکاناتی که برای تکمیل پروژه مورد استفاده قرار می گرفت که در نهایت همین مسئله باعث توقف کار شد.

وی در خصوص چگونگی واگذاری پروژه تکمیل ورزشگاه نقش جهان به استانداری اصفهان گفت: با حضور جناب آقای ذاکر در استانداری اصفهان و جناب آقای سعیدلو در سازمان تربیت بدنی یک توافق اولیه شده بود که مراحل اجرایی پروژه به استان اصفهان واگذار شود. وقتی ما پیگیر شدیم آقای سعیدلو نظرش این بود که اگر بخواهیم کار تکمیل پروژه ورزشگاه نقش جهان را به اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان واگذار کنیم که انگار خودمان این کار را کرده‌ایم، استدلال ایشان این بود که اگر استانداری این موضوع را پیگیری کند، می تواند از سایر منابع کمک بگیرد چه دستگاه اجرایی شرکت توسعه و تجهیز باشد چه اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان.

خدابخش با تاکید براینکه استانداری استان اصفهان از اعتبارات نفت، مصوبات سفرهای استانی، آلایندهای پالایشگاه، امکاناتی که شهرداری‌ها دارند و ... برای تکمیل پروژه نقش جهان استفاده می کند، افزود: قرار است تا آخر فروردین ماه شرکت توسعه و تجهیز ضمن شفاف سازی پیمانکار، کارگاه را تحویل اصفهان دهد. آقای استاندار اعلام کرده است که اگر این اتفاق بیافتد پروژه را ظرف یکسال تحویل خواهد داد. اعتقاد دارم اگر گیرهای حاشیه‌ای و قانونی نباشد از نظر فیزیکی این قابلیت در استان اصفهان وجود دارد که ورزشگاه نقش جهان تا پایان سال 90 آماده بهره برداری شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان در خصوص انصراف وزارت صنایع از حضور در عرصه ورزش و بلاتکلیف ماندن دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن گفت: فولادمبارکه چند سالی است که 50 درصد از سهامش به بخش خصوص واگذار شده و دیگر با سیستم دولتی اداره نمی شود. هیئت مدیره این کارخانه است که تصمیم می گیرد تیم باشد یا نباشد، چه میزان اعتبار داشته باشد و ... . به همین خاطر این قانون نمی تواند تاثیری در ادامه فعالیت باشگاه سپاهان داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: در مورد باشگاه ذوب آهن چه وزیر محترم صنایع بخواهد این باشگاه واگذار کند، چه نکند با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه که هزینه کردن دستگاه‌های دولتی در ورزش حرفه‌ای را ممنوع اعلام کرده است، دیگر نمی تواند با بودجه دولتی به فعالیت خود ادامه دهد. در این بین نه تنها ذوب آهن بلکه تمام باشگاه‌های دولتی که در ورزش کشور فعالیت حرفه‌ای دارند و از منابع دولتی استفاده می کنند در سال 90 مجاز به استفاده از این منابع نیستند.