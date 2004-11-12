نفت كرمانشاه درصدر گروه A مسابقات ليگ برتر كشتي آزاد

به گزارش خبرنگار" مهر" درديدارنفت كرمانشاه وآهن بافق اين كرمانشاهي ها بودند كه توانستند در6وزن به پيروزي برسند ودر دو وزن نيز پيروزي نصيب نماينده كوير شد.

به اين ترتيب تيم نفت كرمانشاه درحاليكه پاس تهران با يك مسابقه كمتر در جايدوم جدول رده بندي قراردارد، همچنان درصدر جدول گروه A قراردارد.

تيم آهن بافق هم كه تنها يك پيروزي دركارنامه خود دارد، همچنان با بين جدول گروه دست وپا مي زند وبه دوربرگشت اميدواراست هرچند بنظرنمي رسد بافقي ها دردوربرگشت هم بتواند خود را به جمع مدعيان قدرتمند اين گروه برسانند. ديداردوتيم نفت كرمانشاه و آهن بافق به شرح زيررقم خورد:

نفت كرمانشاه 19 - آهن بافق 12

50 كيلوگرم: كيوان سيفعلي 3 - عباس شاپوري 2

55 كيلوگرم: نورالدين مرادي 2- بابك خورشيدي صفر

60 كيلوگرم : محمد علي گنجابي از نفت كرمانشاه مقابل ابراهيم غريب زاده ضربه فني شد

66 كيلوگرم: ماشا الله حسيني 2- حسن آرين صفر

74 كيلوگرم : حجت الله تدرو 4- مهدي صادق نژاد 2 (برنده)

84 كيلوگرم: رسول پير محمدي 2 - سعيد ابراهيمي يك

96 كيلوگرم : جعفر دليري 4 (برنده ) - احسان نعمتي 5

120 كيلوگرم: عليرضا سليماني 3 - سعيد اكرم خاني يك

درحاشيه مسابقات ليگ برتر كشتي آزاد

تماشاگران دوآتشه جويباري

حدود يكصد تماشاگرجويباري سالن شهداي هفتم تيررا روي سرشان گذاشته بودند. جويباريهايي كه براي تشويق تيم سلام جويبار مقابل نيروي زميني ارتش به سالن شهداي هفتم تيرتهران آمده بودند، آنچنان جانانه تيم خود را تشويق مي كردند كه باعث تعجب ديگرتماشاگران شده بود. طرفداران تيم سلام جويباردرضلع شمالي سالن هفت تيرجمع شدند وبا طبل، سرنا ودهل به طرفداري از تيم خود پرداختند.

اعتراض ارتشي ها درليگ برتر كشتي آزاد

ناصرملكي وغلامحسين بساطي سرمربي وسرپرست تيم نيروي زميني ارتش ازداوري ديدارعليرضا رباط مرادي كشتي گير وزن 96 كيلوگرم اين تيم مقابل هادي پورعليجان ازتيم سلام جويبار ناراضي بودند. ارتشيها كه معتقد بودند امتيازپيروزي بخش داوران به پورعليجان پس ازاتمام وقت مسابقه بوده است وازحضوركشتي گيرديگرخود برروي تشك خودداري كردند كه اين مساله باعث شد ديدارسلام وارتش حدود10 دقيقه به تعويق بيفتد. ارتشي ها بالاخره با دخالت جواد رفوگردبيرفدراسيون كشتي حاضربه مسابقه شدند.