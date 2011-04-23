تأکید بر دقت مسلمانان در معرفی اسلام/ازسرگیری مطالعه اسلام در آمریکا؛ گزارش هفتگی مسلمانان جهان

صدها نفر از مسلمانان تنسی به تصویب قوانین ضدشرع اعتراض کردند

صدها نفر از مسلمانان ایالت تنسی 30 فروردین‌ماه در ساختمان کنگره عدالتی گردهم جمع شده تا شاهد جلسه بررسی لایحه‌ای باشند که صرفاً مسلمانانی را که از قوانین شرع پیروی می‌کنند هدف گرفته است.

مسلمانان پیش از برگزاری این جلسه از قانونگذاران خواستند برگزاری آن را لغو کرده یا دست کم آن را تا زمانی که بازنویسی نشده به تعویق بیاندازند تا گروههایی که براساس این قانون جدید نمی‌توانند فعالیت کنند فرصت کافی برای اعتراض در اختیار داشته باشند.

نعیم صدیقی از ساکنان ناکسویل در اعتراض به این لایحه گفت: این موارد برای هر گروه دینی یا قومی می‌تواند آزار دهنده باشد. امریکا ادعای آزاد بودن دارد اما در حقیقت هیچ عدالت و آزادی در رابطه با گروههای اسلامی وجود ندارد.

این گردهمایی از سوی مساجد و گروههای مدنی مسلمانان در سراسر تنسی برگزار شده بود تا به قانونی که برای منع کاربرد قوانین شرع در این ایالت مورد بررسی قرار گرفته بود اعتراض شود. نخستین نسخه این لایحه از سوی یک سازمان مستقر در آریزونا علیه قوانین شرع نوشته شده که مسلمانان آن را تحریف محض توصیف کرده‌اند.

راشد فخرالدین از جامعه مسلمان شهر تنسی به‌عنوان یکی از داوطلبان مرکز اسلامی این شهر اظهار داشت: از شهروندان این شهر هستیم و می‌خواهیم که شهر ما از تمام ابعاد برجسته باشد، اما تصویب این نوع لایحه ها تنها این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که مقامات این کشور مسلمانان را به بدترین شکل ممکن هدف گرفته‌اند.

مسلمانان نسبت به معرفی ماهیت حقیقی دین اسلام هوشیار باشند

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد طی سخنرانی در مراسم آگاهی درباره اسلام در دانشگاه راتجر با محوریت تکثرگرایی، اهمیت معرفی صحیح دین اسلام را مورد تأکید قرار داد

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه راتجر و مرکز زندگی اسلامی این دانشگاه با برگزاری مراسم آگاهی درباره اسلام به منظور رفع باورهای نادرست و انعکاس تصویر حقیقی دین اسلام از طارق رمضان استاد مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد برای سخنرانی دعوت کرده بود.

این مراسم با عنوان " دین، افراط گرایی و جستجوی تکثرگرایی" با سخنرانی طارق رمضان به عنوان بخشی از سخنرانیهای وی در سراسر آمریکا است.

رمضان با اشاره به موضوعات پیش روی مسلمانان در ایالات متحده و اروپا دانشجویان را به حضور پررنگ تر در جوامع خود دعوت کرد و گفت: شما به عنوان دانشجویان در ایالات متحده باید از عدالت، کرامت و حقوق مساوی حمایت کنید.

رمضان همچنین هشدار داد که مسلمانان باید نسبت به چگونگی معرفی دین خود به دیگران بسیار بادقت عمل کنند. مسلمانان امروز نباید فقدان اعتماد به نفس خود را به نمایش بگذارند. در جوامع امروز صدای افرادی شنیده می شود که آرام و مؤثر درباره بی عدالتی صحبت می کنند.

سفراز پیرآشا از برگزار کنندگان این مراسم اظهار داشت موضوعات مطرح شده در این نشست برای بحث و بررسی بسیار مهم است چرا که میزان بی اطلاعی افراد جامعه نسبت به اسلام روند رو به رشدی طی کرده است.

پیرآشا از دانشجویان دانشکده علوم و هنرهای دانشگاه راتجر اظهار داشت: تنها مسلمانان مورد تبعیض واقع نمی شوند بلکه بی اطلاعی افراد جامعه نسبت به ماهیت واقعی اسلام آزار دهنده است.

خالد مواد دانشجوی دانشکده علوم و هنرهای دانشگاه راتجر نیز اظهار داشت: امروز گفتمانهای عمومی بسیاری درباره دین وجود دارد. موضوعاتی چون اقتصاد، انقلاب، افراط گرایی مردم را از یکدیگر جدا می کند اما این مسائل ارتباط به مسلمان بودن و مسیحی بودن ندارد. اینها مسائل انسانی هستند و مردم باید آن درک کنند.

سیدرا اننور نایب رئیس انجمن دانشجویان مسلمان اظهار داشت این رویداد به ترویج تکثرگرایی نه تنها در جامعه اسلامی بلکه در سراسر دانشگاه پرداخت.

کشیش هتاک آمریکایی به تهدید امنیت عمومی متهم شد

دادستانهای دیترویت به منظور جلوگیری از هرگونه خشونت احتمالی دادخواستی علیه برنامه تظاهرات تری جونز کشیش افراط گرای آمریکایی در مرکز اسلامی دیترویت ارائه کرده و وی را به تهدید امنیت عمومی متهم کردند.

دادستانها در دادخواست خود آورده اند: بزرگترین خطر این تظاهرات احتمال شورش و استفاده از سلاح گرم است.

این مسئله پس از آن مورد توجه دادستانها قرار گرفته که جونز اعلام کرد در نظر دارد در مقابل مرکز اسلامی آمریکا در دیربورن که بزرگترین مرکز اسلامی آمریکا است تظاهراتی تشکیل می دهد.

ماه گذشته جونز 58 ساله کشیش افراط گرای آمریکایی و رئیس کلیسای کوچک در فلوریدا نسخه ای از قرآن را درمقابل جمعیت 50 نفری مردم سوزاند و مدعی شد که این اقدام در روز بین المللی قضاوت درباره قرآن صورت گرفته است.

پلیس شهر دیربورن در دیترویت و دادستانهای وین کانتی اظهار داشتند که تظاهرات جونز ممکن است تبعات بسیار منفی در پی داشته باشد.

براساس اظهارات رونالد حداد رئیس پلیس دیربورن، اطلاعات رسیده ما را به این نتیجه می رساند که جونز با این اقدام خود امنیت عمومی را به خطر می اندازد. علاوه بر این آنها از جونز خواسته اند که روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه در دادگاه منطقه ای دیربورن حاضر شود.

رهبران دینی جوامع اسلام و مسیحیت علیه این تظاهرات ضد اسلامی متحد شده و طی یک گردهمایی نسبت به سفر جونز به این شهر اعتراض کردند.

چارلز ویلیامز کشیش کلیسای باپتیستی سلیمان اظهار داشت: وی تنها مدعی دین مسیحی است و وانمود می کند که یک کشیش است، درحالی که چنین نیست.

دراین میان رهبران دینی شهر دیترویت نیز اظهار داشتند که قصد دارند پنجشنبه اول اردیبهشت ماه مراسم نیایش شامگاهی برگزار کنند تا همبستگی خود را علیه جونز نشان دهند.

امام حسن قزوینی از مرکز اسلامی آمریکا که مسجد وی مرکز تظاهرات جونز خواهد بود گفت: جونز تلاش می کند با تحریک مسلمانان برای خود ثروت بیشتری جمع کرده و با این ثروت طرفداران بیشتری به دست آورد. فکر نمی کند که این رویکرد برای جامعه و یا کشور مؤثر باشد.

ادوین راو از کلیسای متودیست مرکزی در این شهر جونز را متهم به نقض تمام ادیان کرد و اظهار داشت که اقدامات وی در تضاد آشکار با مسیحیت است. این اقدام نقض تمام ادیان بزرگ دنیا است.

کمیته ائمه جماعات شورای سازمانهای اسلامی میشیگان پیش از این طی بیانیه‌ای از تمام مسلمانان خواست اقدامات تحریک آمیز و از روی خصومت جونز علیه دین اسلام را نادیده بگیرند.

علل و مفاهیم اسلام‌هراسی بررسی می‌شود

یک گروه از متفکران چندین سنت دینی روز دوشنبه 25 آوریل ( 5 اردیبهشت) در کالج المهورست، ایالت ایلینویز آمریکا گردهم جمع می‌شوند تا علل و مفاهیم اسلام هراسی را بررسی کنند.

ابوپاتل بنیانگذار انجمن هسته بین ادیان جوانان که در شورای مشورتی همکاریهای دینی کاخ سفید آمریکا نیز عضویت دارد مدیریت این نشست را برعهده دارد.

از دیگر شرکت کنندگان در این نشست می توان به اسکات الکساندر، مدیر برنامه مطالعات اسلام- کاتولیک و استادیار اسلام در دانشگاه الهیات کاتولیک شیکاگو، سوزان بروکس عضو مرکز پیشرفت آمریکایی و استاد الهیات دانشکده علوم دینی شیکاگو، امانوئل حق استاد مطالعات دینی و هماهنگ کننده برنامه مطالعات دینی کالج المهورست اشاره کرد.

این نشست با عنوان "اسلام هراسی: یک بررسی" بخشی از مجموعه برنامه های گفتگو درباره دین و روابط بین دینی است که از سوی کالج المهورست برگزار می شود.

براساس نتایج بدست آمده از یک نشست در سال 2010 ، 46 درصد آمریکاییها اسلام را با خشونت نسبت داده اند. تنها 37 درصد از آنها با یک شهروند مسلمان آشنایی دارند. از این رو بررسی علل و مفاهیم اسلام هراسی از سوی متفکران سنتهای دینی مختلف آمریکا امری ضروری به نظر می رسد.

شورای حمایت از حقوق زنان مسلمان استرالیایی تشکیل شد

گروهی از زنان مسلمان استرالیا به منظور رفع باورهای نادرست درباره جایگاه زنان در اسلام اقدام به تأسیس یک شورای حقوق بشر کرده تا از حقوق زنان در استرالیا حمایت کند.

جمانه مطرح مدیر اجرایی این شورای حقوق بشر اظهار داشت: تأسیس این شورا می‌تواند به این باور نادرست که اسلام و حقوق بشر بایکدیگر سازگاری ندارند خاتمه دهد.

این مرکز مستقر در ملبورن که با عنوان " مرکز زنان مسلمان برای حقوق بشر" فعالیت می‌کند قرار است به رفع مشکلات پیش روی زنان مسلمان در استرالیا پرداخته و در راستای رفع باورهای نادرست درباره این که زنان مسلمان به علت دین خود با مردان مساوی نیستند اقدام کند.

این مرکز که توسط شورای اسلامی رفاه زنان ویکتوریا اداره می‌شود به زنان درباره نژادپرستی و محرومیت آنها از مشاغل و خشونت خانگی مشاوره می‌دهد.

مسلمانان استرالیا به طور کلی پس از حملات یازدهم سپتامبر در امریکا از سوی جامعه مورد ظن و تردید قرار گرفته و میهن‌پرستی آنها زیر سؤال رفت، تا جایی که تحقیقات سال 2007 نشان می‌دهد بسیاری از استرالیایی‌ها نگاه منفی به اسلام در سبک زندگی استرالیایی دارند.

تحقیقات اخیر دولتی استرالیا همچنین نشان می‌دهد که مسلمانان این کشور با اسلام‌هراسی عمیقی و رفتارهای نژادپرستانه بی‌سابقه ای رو به رو هستند.

برنامه مطالعات اسلامی دانشگاه لس‌آنجلس کالیفرنیا ازسر گرفته شد

شورای فارغ التحصیلی دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس وقفه سه ساله منع برنامه مطالعات اسلامی خود را لغو کرد و برای ترم جدید در پاییز دانشجو می‌پذیرد.

پذیرش و تدریس این برنامه که درمیان یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های درسی تلقی می‌شود بر محور پژوهشگرانه مطالعه اسلام متمرکز بود و پس از انتشار گزارشی در سال 2007 که فقدان مشاوران و هئیت علمی ، دسترسی به کلاس و بودجه اندک را متذکر شده بود این برنامه متوقف شد.

فصل پاییز گذشته، گروهی از دانشجویان درخواستهایی در این زمینه داشته و ستادی را برای از سرگیری فعالیتهای این برنامه تشکیل دادند چرا که آنها نسبت به این امر ابراز نگرانی می‌کردند که طولانی شدن این وقفه ممکن است به لغو دائمی آن منتهی شود.

آن کراگوزیان رئیس سنای آکادمیک دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا که بر شورای فارغ التحصیلی این دانشگاه نظارت دارد ابراز امیدواری کرد که از سرگیری این برنامه آکادمیک موفقیت‌آمیز باشد.

به‌رغم چالشهای به وجود آمده خالد عبوالفدل رئیس برنامه آکادمیک مطالعات اسلامی دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا و استاد حقوق این دانشگاه اظهار داشت: این برنامه به‌رغم تأخیر خود رسمی شده است.

براساس اظهارات عبوالفدل برنامه مطالعات اسلامی پس از این وقفه با برنامه‌ریزی جدید فعال می‌شود و اساتیدی که در آن فعال می‌شوند باید در قرارداد خود توجه مقتضی به دانشجویان این برنامه را مورد تأکید قرار دهند.

مسلمانان بریتانیا مسجدی را در وست‌چستر بنا می‌کنند

انجمن اسلامی وست‌چستر در بریتانیا طرحهای خود را برای ساخت مسجد و مرکز اسلامی در غرب نیوکاسل ارائه کرده که این طرحها به‌واسطه تکمیل مطالعات تأثیرات زیست‌محیطی این انجمن به تحقق نزدیکتر شده است.

انجمن اسلامی وست‌چستر در بریتانیا که درحال حاضر کلاسهای اسلامی و نمازهای جماعت را در فضاهای اجاره ای برگزار می‌کند در نظر دارد مسجدی بنا کند تا از مشکلات فضاهای استیجاری رهایی یابند، اما این امر نیازمند موافقت هیئت طراحی شهری برای ساخت مسجدی با 2 هزار متر مربع است.

این درحالی است که انجمن اسلامی این منطقه به منظور جلب موافقت هئیت طراحی شهری اقدام به ارائه یک تحقیق زیست‌محیطی و اطلاعاتی درباره ترافیک، زمان و محدوده فعالیتهای این مرکز ارائه کرده است. اگر این هیئت مدارک ارائه شده را کامل تلقی کند موضوع به بررسی عمومی گذاشته می‌شود و انتظار می‌رود این مسئله در جلسه‌ای در اواسط اردیبهشت ماه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

انیس شیخ از رهبران این انجمن اظهار داشت: ما امیدواریم که این فرآیند کوتاه‌تر شود چراکه این فرآیند، زمان، هزینه و انرژی بسیاری صرف کرده است.

براساس اسناد ارائه شده این انجمن تأکید کرده که تمام اذانها در داخل ساختمان پخش شده و طنین اذان در بیرون آن شنیده نمی‌شود.

در صورت موافقت با ساخت این مسجد، ساختمان آن دربرگیرنده 2 طبقه ، یک شبستان اصلی، 17 کلاس درس و کتابخانه خواهد بود.

رهبران مسلمان کالیفرنیا مشکلات زندگی مدرن را در مسجد تبیین می‌کنند

رهبران مسلمان مساجد سراسر ایالت کالیفرنیا در آمریکا به منظور مقابله با مشکلات مدرن پیش روی جامعه مسلمان آمریکایی اقدامات و رویکردهای جدیدی اتخاذ کرده و این مسائل را در سخنرانیهای پس از اقامه نمازهای یومیه برای حاضرین در مسجد به ویژه جوانان مطرح می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شیخ یاسر فازگا از بنیاد اسلامی اورنج کانتی اظهار داشت: به طور کلی برخی جوامع دینی تصور می کنند دیندار بودن موجب می شود که آنها نسبت به مشکلات مدرنی چون داروهای روان گردان و مخدر مصون باشند اما این طرز تفکری بسیار خوشبینانه است.

این سخنرانهای اسلامی نامتعارف در مساجد برای نخستین بار در انجمن اسلامی کارونا نارکو در مراسم ویژه ای صورت گرفت. در این مراسم 150 نفر که بیشتر زیر30 سال بودند حضور یافته تا بتوانند از سخنرانیهایی که به منظور جذب جوانان و راهنمایی آنها در مساجد صورت می گیرد استفاده کنند.

شیخ فزاگا با اشاره به برخی موضوعات این سخنرانی ها چون افسردگی اظهار داشت: وقتی سخنرانی خود را با محوریت افسردگی در مسجد ارائه کردم بسیاری از افرادی که در مسجد حضور یافته بودند پس از پایین آمدن از منبر پرسشهای مختلف خود را مطرح کردند و به طور کلی می توان گفت این جلسه با استقبال خوبی رو به رو شد.

بسیاری از رهبران مسلمان مساجد ایالت کالیفرنیا این شیوه را با یک برنامه گسترده برای مقابله با مشکلات مدرن در پیش گرفته اند.

رهبران مسلمان تأکید کردند که هدف آنها از پرداختن به این موضوعات در مساجد تغییر نگرش دینی به آنها نیست بلکه تأکید بر این حقیقت است که این مشکلات مدرن گریبان اقلیت مسلمان جامعه آمریکا را چون بسیاری از جوامع مدرن گرفته است و باید برای حل آن راهکارهایی اندیشید.

آنها اعتقاد دارند این طرحهای جدید جدا از اینکه جوانان را به مساجد جلب می کند می تواند به تغییر تصوری که آنها درباره نقش مساجد در جامعه مسلمان آمریکایی ایفا می کنند نیز کمک کند.

رهبران مسلمان و متولیان مساجد ابراز امیدواری کرده اند این برنامه ریزی ها بتواند جوانان را برای حضور بیشتر در مساجد و گفتگو با روحانیون ائمه جماعات دلگرم کند.

دانشجویان اوهایو با اصول شرع اسلام آشنا شدند

دانشجویان مسلمان دانشگاه ایالتی اوهایو در آمریکا به منظور رفع سوء باورهایی که درباره قوانین شرع اسلام وجود دارد و تلاشهایی که برای ممنوعیت قوانین شرع درحال شکل گیری است با حضور یک عالم مسلمان به تبیین اصول قوانین شرع پرداختند.

عبدالله ننا مفتی مسلمانی که در دانشگاه اوهایو به تبیین اصول شرع برای دانشجویان غیر مسلمان پرداخت اظهار داشت: کل زندگی مسلمانان را می توان به عنوان زندگی شرعی طبقه بندی کرد.

عبدالله ننا از دانشگاه برکلی کالیفرنیا با مدرک مدیریت تجاری فارغ التحصیل شده و در گفتگو با نشریه دانشگاه اوهایو نسبت به این امر که بسیاری از آمریکایی ها زمانی که موضوع درک اسلام و شرع مطرح می شود قربانی جهل و نادانی می شود ابراز تأسف کرد.

وی در این جلسه که به عنوان بخشی از برنامه های هفته آشنایی با اسلام از سوی انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه اوهایو برگزار شده بود گفت: در جامعه آمریکا اسلام به قدری ناشناخته است و مردم از ماهیت آن بی خبر هستند که برخی هیچ نوع اطلاعاتی درباره حقیقت آن ندارند.

وی افزود: وقتی فردی درباره موضوع اطلاعی ندارد تمایل برای انزجار نسبت به آن بیشتر می شود. افراد باید خط ارتباطی خود را باز کنند، وقتی اطلاعات آنها از اسلام به حد لازم باشد میزان تساهل آنها نیز افزایش می یابد.

این جلسه سخنرانی در واکنش به تلاشهایی صورت گرفته که در چندن ایالت آمریکا برای ممنوع کردن قانون شرع اسلام در جریان است.

قانونگذاران 13 ایالت پیشنهادهایی را برای ممنوعیت درنظر گیری قانون شرع اسلام از سوی قضات محلی در امور مربوط به ازدواج و طلاق مسلمانان ارائه کرده اند.

ننا درباره لایحه های ضد شرع در آمریکا گفت: اگر از حامیان این لایحه ها درباره چستی قانون شرع سؤال کنیم آنها هیچ جوابی ندارند.

وی همچنین گفت که اصول شرع تنها قوانین اسلامی نیستند بلکه دستوری برای زندگی تمام مسلمانان تلقی می شوند. شرع اسلام برای زندگی مسلمانان از نمازهای یومیه تا روزه داری از ارث تا مسائل مربوط به زناشویی و مناقشات اقتصادی قوانینی ارائه کرده است.

شیخ الازهر تمام حقوق دریافتی خود را به خزانه دولت بازگرداند

شیخ الازهر تمام درآمد خود را از زمان انتصاب در این سمت در ماه مارس 2010 به خزانه دولت واریز کرد.

براساس بیانیه وزارت اقتصاد مصر، شیخ احمد طیب شیخ الازهر با ارسال یک فقره چک به مبلغ 6722 دلار تمام درآمد خود را از زمان انتصاب به عنوان شیخ الازهر در ماه مارس سال 2010 به حساب دولت واریز کرد.

مشاور حقوقی شیخ الازهر اظهار داشت که طیب هیچ مزایا یا پاداشی را در این سمت نپذیرفته است.

براساس این گزارش طیب از وزارت اقتصاد مصر خواسته تا از صدور چک برای وی خودداری کند چرا که وی برای خدمات خود در الازهر هیچ حقوقی دریافت نخواهد کرد.

درحالی که شیخ الازهر این اقدام خود را با هدف حمایت از اقتصاد مصر عنوان کرده، چندی پیش، او الازهر را به علت فساد مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشته بود که حقوقی را که از زمان انتصاب خود در مارس 2010 دریافت کرده باز خواهد گرداند چرا که فساد قابل توجهی در این مؤسسه دینی شایع شده است.

آموزش دین اسلام در مدارس آلمان به ائمه جماعات محول شود

وزیر اموزش آلمان خواستار تدریس دین اسلام در مدارس آلمان توسط ائمه جماعاتی شد که در دانشگاههای آلمان تحصیل کرده‌اند.

براساس اظهارات آنته شافان وزیر آموزش آلمان ائمه جماعاتی که در دانشگاههای آلمان تحصیل کرده‌اند می‌توانند چون کشیشها نیمه وقت در مدارس فعالیت داشته باشند و پیش شرط این فعالیت تنها تحصیل آنها در دانشگاههای آلمان است.

در آلمان چهار مؤسسه جدید برای ارائه مطالعات الهیات اسلامی درنظر گرفته شده که این مراکز در دانشگاههای توبینگن، الاگن، اونابروک، مونستر و فرانکفورد قرار دارند که باحمایت گروه تحقیقات این دانشگاهها فعال هستند.

مدارس آلمان تاکنون ارائه‌کننده آموزش دینی برای دانش آموزان کاتولیک و پروتستان بوده‌اند.

بین 8/3 و 3/4 میلیون مسلمان در میان جمعیت 82 میلیون نفری آلمان زندگی می‌کنند. اکثریت جمعیت مسلمان آلمان را ترک‌تبارها تشکیل داده‌اند.

آلمان نیز چون اکثر کشورهای اروپایی موضوعاتی چون ادغام این جمعیت مهاجر را در دستور کار قرار داده است.

براساس نتایج تحقیقاتی که در ماه دسامبر ( آذر ماه سال گذشته) از سوی دی‌سایت منتشر شده، آلمانی‌های بیش از فرانسویها، دانمارکیها، هلندی‌ها یا پرتغالی‌ها دیدگاه منفی نسبت به اسلام دارند.

رهبران دینی تهدید علیه مرکز اسلامی در امریکا را محکوم کردند

مقامات و رهبران دینی جامعه اسلامی در شهر اسپرینگ فیلد ماساچوست، با ابراز نگرانی خود نسبت به تهدید یک مرکز اسلامی، ضرورت مقابله با تبعیض و تعصب ضداسلامی را یادآور شدند.

کمیته حقوق بشر شهرداری اسپرینگ فیلد طی بیانه‌ای که در نشریات محلی منتشر شده بود آورده است: در موضوعاتی چون انزجار و تعصب هیچ حد وسطی وجود ندارد.

رهبران مرکز اسلامی اسپرینگ فیلد اظهار داشتند که آنها نامه‌ای مبنی بر تهدید مسلمانان دریافت کرده که در این نامه بقایای سوخته نسخی از قرآن قرار داده شده بود.

در این این نامه تهدیدآمیز بی‌نام و نشان مسلمانان مورد تهدید و افترا واقع شدند. این درحالی است که کلی جانسون مدیر کمیسیون حقوق بشر شهرداری اسپرینگ فیلد اظهار داشت: به کلمات این نامه توجه نمی‌کنیم و موضع گیری روشن خود را علیه آن خواهیم داشت.

جیم اونیل شهردار این شهر نیز در این رابطه با ابراز خشم خود از این اقدام اظهار داشت: این حرکتها نباید به تمام مردم اسپرینگ فیلد نسبت داده شوند. تمام مردم این شهر چنین تفکری ندارند.

این نخستین گزارشی نیست که درباره تبعیض و تهدید مرکز اسلامی اسپرینگ فیلد منتشر می‌شود. در ماه ژانویه ( دی ماه سال گذشته) نیز چندن نفر از نمازگزاران هنگام رجوع به مسجد برای اقامه نماز با دیوار نوشته ها و شعارهای نژادپرستانه روبه‌رو شدند.

رهبران دینی این شهر بیشترین انتقادهای را نسبت به این تهدیدها وارد کرده و اظهار داشتند که این تهدیدها همزیستی مسالمت‌آمیز شهر را به خطر می‌اندازد.

کشیش مارک اتراکوف مدیر اجرایی شورای کلیساهای اوزارکس با ابراز نگرانی از اینکه این تهدیدها ممکن است موجب شود مسلمانان این شهر را ترک کنند گفت: من نگران دوستان مسلمان خود هستم.

وی از جامعه دینی این شهر خواست در حمایت از مرکز اسلامی اسپرینگ فیلد و مسلمانان تظاهرات کنند و اظهار داشت: امیدوارم که مسلمانان تحت تأثیر این جریانات قرار نگیرند و جامعه دینی این شهر نیز متحدانه اعلام کند که این اقدامات در تضاد کامل با اصول دینی تمام ادیان است.

جامعه مسلمان این شهر نیز که احساس می‌کند مورد تهدید واقع شده نسبت به این امر ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است افرادی که در پشت این تهدیدها هستند رویکردهای خصومت‌آمیز بیشتری نشان دهند.

جمیل ساکر عضو هیئت مدیره مرکز اسلامی اسپیرینگ فیلد گفت: ما اعتقاد داریم اگر این فرد یا افراد در همین نقطه متوقف نشوند، اقدامات آنها در آینده بیشتر می‌شوند.

وی به عنوان استاد علوم کامپیوتری دانشگاه ایالتی میسوری اظهار داشت: این تهدیدها ممکن است موجب شوند که مسلمانان این شهر را ترک کنند.

شورای شهر لاهه با پیشنهاد ممنوعیت ساخت مسجد مخالفت کرد

به دنبال درخواست حزب آزادی هلند برای ممنوعیت ساخت مساجد درید در شهر لاهه، شورای این شهر مخالفت خود را با این درخواست اعلام و آن را تبعیض‌آمیز توصیف کرد.

در شورای شهر لاهه تمام احزاب حاضر با قاطعیت درخواستی ممنوعیت ساخت مسجد را تبعیض‌آمیز توصیف کردند.

اینگه ویانن رهبر حزب گرین لفت اظهار داشت: مطرح کردن این پیشنهاد از سوی آنها بدان معنا است که شورای شهر لاهه به تمام پیروان ادیان به جز مسلمانان در ساخت محل عبادی دین خود کمک می‌کند. حتی اگر این اظهارات عادی باشند در اصل تبعیض‌آمیز بودن آن هیچ خللی وارد نمی‌کند.

الدرمان مارنیس نوردر از اعضای این شورا درخواست حزب آزادی را کاملاً غیرقابل قبول دانست.

درخواست حزب آزادی پس از نامه‌ای از سوی شهردار صورت گرفته طی آن مسئله توسعه تعدادی از مراکز عبادی لاهه در 10 سال آینده مطرح شده بود.

کارگردان فیلم موهن فتنه باز هم خواستار تغییر هیئت قضات شد

پس از گذشت یک ماه از مخالفت قاضی با لغو پرونده، دادگاه کارگردان فیلم موهن و ضد قرآنی فتنه در آمستردام از سر گرفته شد و این سیاستمدار افراط گرا برای بار دوم خواستار تغییر هیئت قضات شد.

گرت وایلدرز نماینده افراط گرای پارلمان هلند و کارگردان فیلم موهن و ضدقرآنی فتنه با پنچ اتهام برای تحریک به انزجار و تبعیض علیه مسلمانان به واسطه سخنرانیهای خود و ساخت فیلم 17 دقیقه ای فتنه رو به رو است.

ماه گذشته قاضی مارسل ون استن از دادگاه منطقه ای آمستردام درخواست گروهی از وکلا برای لغو پرونده وایلدرز را رد کرد. این گروه از وکلا با ادعای اینکه دادستانها فراتر از حوزه این پرونده علیه وایلدرز فعالیت می کنند از قاضی خواستند این محاکمه را ملغی اعلام کند.

محاکمه وایلدرز در اصل روز 4 اکتبر 2010 ( 12 مهر 1389) در دادگاه منطقه ای آمستردام آغاز شد، اما فرآیند حقوقی آن از ماه ژانویه (دی ماه گذشته) شروع شد. این درحالی است که یک هیئت فرجام خواهی در این دادگاه حکم کردند که قضات پرونده تغییر کنند.

وکیل وایلدرز روز جمعه 26 فروردین ماه با ادعای متعصب بودن قضات بار دیگر اظهار داشت که وایلدرز خواهان تغییر هیئت قضاتی است که وی را برای سخنرانیهای انزجاری محاکمه می کنند.

تا کنون حدود 100 مورد از اظهارات وایلدرز به عنوان شواهد در این دادگاه ارائه شده است که در آن میان می توان به مصاحبه های مختلف وی با رسانه ها اشاره کرد.

وایلدرز در صورت محکومیت با یک سال حبس در زندان یا پرداخت جریمه 7 هزار و 600 یورویی رو به رو است. این درحالی است که خود این اتهامات را تکذیب کرده و مدعی شده است که اظهارات وی در چارچوب قوانین بوده است و آزادی بیان می تواند اقدامات وی را توجیه کند.