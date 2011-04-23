در گفتگوی مهر با کارشناسان مطرح شد: درآمد 7 میلیون دلاری دولت از پهنای باند/ وضعیت واگذاری به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت اواخر سال 89 ، تامین بخشی از پهنای باند اینترنت کشور را طی قراردادی به بخش خصوصی واگذار کرد که ایجاد این درگاه بین‌المللی جدید امکان افزایش ظرفیت پهنای ‌باند اینترنت بین‌الملل را به همراه خواهد داشت.

براساس قرارداد منعقده میان شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت پارس گیتی ارتباط (PGE)، این شرکت با همکاری شرکت اتصالات امارات متحده عربی مجری سرمایه گذاری در زمینه پهنای باند بین‌الملل در منطقه شد که در این راستا مقرر شد "پارس گیتی" خود به خریداری ظرفیت پهنای باند اقدام کرده و با قیمت روز آن را به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد و در نهایت توزیع این پهنای‌باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گیرد.



صنف اینترنت خواستار توزیع پهنای باند اینترنت در کشور است



محمود رضا خادمی عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط موجود در قرارداد واگذاری تامین پهنای باند اینترنت به بخش خصوصی اظهار داشت: با توجه به مفاد این قرارداد هیچ تغییر و تاثیری در تامین اینترنت برای شرکتهای خصوصی دیده نمی شود چرا که شرکت ارتباطات زیرساخت چندین تامین کننده پهنای باند اینترنت دارد و با این قرارداد به شمار تامین کنندگان پهنای باند آن افزوده شد.



وی با بیان اینکه برای تغییر در وضعیت فعلی عرضه اینترنت در کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت باید در این قرارداد حق توزیع پهنای باند را نیز به بخش خصوصی می سپرد گفت: صنف اینترنت خواستار توزیع پهنای باند اینترنت در کشور است.



خادمی تاکید کرد: تنها زمانی که حق توزیع پهنای باند نیز به بخش خصوصی سپرده شود تغییری در وضعیت فعلی اینترنت کشور به وجود می آید و بازار رقابتی خواهد شد.



رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای اینترنتی در دریافت پهنای باند که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت توزیع می شود با مشکل مواجه هستند به مهر گفت: توزیع پهنای باند نباید در انحصار شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت باشد. این شرکت می تواند با نظارت کافی اجازه توزیع پهنای باند را به ارائه دهندگان و تامین کنندگان پهنای باند که دارای مجوز فعالیت از رگولاتوری هستند بدهد.



وی گفـت: شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل مباحث حاکمیتی باید "گیت وی" اصلی کشور را در اختیار داشته باشد اما بحث "گیت وی" با پهنای باندی که از آن عبور می کند متفاوت است و بخش خصوصی می تواند با انحصاری که دولت بر گیت وی دارد پهنای باند را تحت نظارت دولت از این مسیر عبور داده و در کشور توزیع کنند.



درآمدزایی 7 میلیون دلاری دولت از تامین پهنای باند توسط بخش خصوصی



در همین رابطه مدیرعامل شرکت "پارس گیتی ارتباط" به عنوان کنسرسیوم ایرانی متشکل از 11 شرکت دارای پروانه ارائه خدمات اینترنت که تامین پهنای باند اینترنت بین الملل را از مسیر بندرعباس به عهده گرفته است در خصوص جزئیات این طرح به مهر گفت: طبق برنامه ریزی‌های اولیه ظرفیت درنظر گرفته شده برای این پروژه بیش از 20 لینک STM64 است که امکان افزایش آن با ورود تکنولوژی های جدید وجود دارد.



جلال محفوظی با بیان اینکه این پروژه در برآورد اولیه حدود 7 میلیون دلار برای دولت درآمدزایی دارد تاکید کرد: این پروژه برای مدت 20 سال به بخش خصوصی سپرده شده که تا پیش از این فیبرنوری از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت وارد خاک جمهوری اسلامی می شد و این برای اولین بار است که این پروژه ملی به یک شرکت خصوصی سپرده شده است اما در این قرارداد شرکت زیرساخت تعهدی برای خرید ظرفیت پهنای باند وارده به کشور ندارد و شرایط خرید پهنای باند از شرکت پارس گیتی در یک فضای رقابتی با شرکتهای خارجی و در صورت ارائه قیمت مناسب شکل می گیرد.



مدیرعامل شرکت پارس گیتی اضافه کرد: همچنین در این قرارداد تنها تامین پهنای باند به کنسرسیوم پارس گیتی سپرده شده است و توزیع پهنای باند اینترنت همچنان توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام خواهد پذیرفت.



محفوظی درباره تفاوتهای اجرای این پروژه از سوی بخش خصوصی نسبت به اجرای آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: فیبرنوری که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت وارد ایران می شد از نظر کاربری با آنچه که قرار است توسط بخش خصوصی وارد کشور شود تفاوت چندانی ندارد و تنها از لحاظ تکنولوژی جدیدتر و ظرفیت آن نیز برای ارتباطات نقطه به نقطه و اینترنت بیشتر خواهد بود اما تنها اهمیت این پروژه برون سپاری آن به بخش خصوصی است و وظیفه توزیع آن به این بخش سپرده نشده است.



کارشناسان معتقدند که امضای این قرارداد که اولین تجربه در نوع خودش است آغازگر فصل جدیدی در همکاری بخش خصوصی انتقال داده‌های پرسرعت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود اما بهتر آن است که وظیفه توزیع پهنای باند اینترنت که هم اکنون یکی از چالش های جدی در این بخش محسوب می شود نیز به به بخش خصوصی سپرده شود.