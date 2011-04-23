نمایشگاه آثار چهار هنرمند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از نقاشی‌های فریدون آو که شامل کارهای یک سال اخیر وی هستند از جمعه، دوم اردیبهشت در نگارخانه خاک به نشانی شریعتی، خیابان قلهک، کوچه ژیلا، شماره یک برگزار شد.

فریدون آو، متولد 1326 است و کار هنرى‌اش را در زمینه‌ تئاتر آغاز کرد و به طراحى پوستر، صحنه، لباس و نورپردازى نمایش ‎پرداخت.

وی از زمان تاسیس تئاتر شهر تهران در سال‎هاى 1350 طراح دایمى این محل بود. گالرى زند در تهران و گالرى هایدن - زند در واشنگتن- آمریکا، نیز به سرپرستى هنرى وی اداره می‌شدند.

این نقاش تاکنون نمایشگاه‎‎های را در داخل و خارج کشور برگزار کرده است و آثارش در نمایشگاه‌های گروهى هنر معاصر ایران در خارج از کشور "چهار سال هنر معاصر ایران" در مرکز باربیکن لندن - سال 1379-، "نگاه ایرانى" در اسپاس الکترا در پاریس - سال 1380 - و ... شرکت داده شده است.

راه ابریشم

عکس‌های شادی قدیریان با عنوان "شاپرک خانوم" از دوم اردیبهشت در نگارخانه راه ابریشم به نشانی خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، شماره 103 به معرض دید علاقه‌مندان گذاشته شد.

شادی قدیریان متولد سال ۱۳۵۳ است. وی در سال ۱۳۷۲ در رشته عکاسی دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل شد و اولین نمایشگاه خود را در سال ۷۷ در نگارخانه گلستان برگزار کرد. وی از جمله عکاسانی است که آثارش مورد توجه قرار گرفته و نمایشگاه‌های متعددی از مجموعه عکس‌هایش، در کشورهای مختلف به نمایش درآمده و در حراج‌های مختلف به فروش رفته است.

ماه مهر

نقاشی‌های فتح اله مرزبان از دوم اردیبهشت در نگارخانه ماه مهر به نشانی خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، شماره هفت برگزار شد. این نقاشی‌ها که برگرفته از آثار گرافیکی این هنرمند هستند تا 19 اردیبهشت ادامه دارند.

کافه 78

مهروا آروین، عکاس و مدیر نگارخانه مهروا آثار خود را که برگفته از فانوس‌های تایلندی هستند از اول اردیبهشت در کافه 78 واقع در خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، شماره 38 به نمایش گذاشت.

هفت ثمر

نمایشگاه طراحی‌های فرزانه فرزانه از دوم اردیبهشت به مدت یک هفته در نگارخانه هفت ثمر واقع در خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجمن، شماره هشت نیز به نمایش درآمده است.

طراحان آزاد

نمایشگاه نقاشی‌های فرشید ملکی با عنوان "تعلیق" از دوم اردیبهشت در نگارخانه طراحان آزاد گشایش یافت. در این نمایشگاه 19 اثر میکس مدیا در سایز 70×100 به معرض تماشا گذاشته شد.

این آثار همگی فیگوراتیو بوده و با تکنیک میکس مدیا روی مقوا خلق شده‌اند. ملکی در ارایه این آثار از مرکب خوشنویسی، ماژیک‌های رنگی، اکرلیک و نمدهایی که به صورت دسته‌ای به هم متصل هستند، بهره گرفته است.

ملکی متولد 1322 تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه ردینگ انگلستان است. وی تا کنون 14 نمایشگاه انفرادی در نگارخانه‌های گلستان، آریا، هفت ثمر، طراحان آزاد، تالار قندریز ،انستیو گوته، نگارخانه 21B در دوبی و ... برگزار کرده و در نمایشگاه‌های متعدد گروهی در داخل و خارج کشور از جمله آمریکا، ارمنستان، انگلستان و عربستان حضور داشته است.

آثار ملکی تا تاریخ 14 اردیبهشت به روی دیوار نگارخانه طراحان آزاد واقع در میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، شماره پنج در معرض داد عموم قرار دارد و علاقمندان می‌توانند همه روزه به جز پنجشنبه‌ها از ساعت 4 تا 8 شب از این آثار دیدن کنند.

والی

نمایشگاه نقاشی‌های محمدعلی مشرفی از اول اردیبهشت در نگارخانه والی به نشانی میدان ونک، خیابان ونک، خیابان تک جنوبی، خیابان شهید خدامی، شماره 72 برگزار شد. این نمایشگاه تا 12 همین ماه ادامه دارد.