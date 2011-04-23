کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر البرز تشکیل می شود

سردار علیرضا اکبرشاهی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گامی موثر در راستای کاهش مسائل و مشکلات موجود دراین حوزه خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس چهار کمیته؛ فرهنگی و پیشگیری، درمان و حمایت های اجتماعی، مقابله با عرضه و کمیته حقوقی و قضایی تشکیل می شود.

این مسئول با تاکید بر تلاش همه جانبه تمامی مدیران استان برای مبارزه منسجم و هماهنگ با این پدیده شوم اجتماعی خاطر نشان کرد: با بررسی مسائل مرتبط با این مهم در کمیته های تخصصی این شورا می توان با ایجاد وحدت رویه تمامی ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر را مورد توجه قرار داد.

وی یادآور شد:‌ در سیاستهای کلان کشور مقوله پیشگیری از اهم موارد و اولویتهایی است که مدنظر قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی استان تهران و البرز تحقق این مهم را در گرو همکاری و تعامل تمامی دستگاههای استان عنوان کرد و گفت: علاوه بر پیشگیری به عنوان مهمترین رسالت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ایجاد اردوگاه ترک اعتیاد و ایجاد اشتغال برای معتادین از اهم مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

کشف 38 تن مواد مخدر در سال 89

اکبرشاهی در بخش دیگری از سخنان خود به کشف 38 تن مواد مخدر توسط فرماندهی انتظامی استان تهران و البرز اشاره کرد و افزود: ایجاد حساسیت در بین مدیران استان و تلاش در جهت رفع این معضل خانمانسوز از اهم مواردی است که باید در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد.

وی تصریح کرد:‌آموزش، مقدمه پیشگیری است بنابراین باید با تهیه و تدوین برنامه های آموزشی نسبت به آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم از جمله؛ مدارس و دانشگاهها، کارخانجات، اصناف، محیطهای اداری و کارگری و همچنین محله های مختلف سیاست گذاری های لازم صورت گیرد.