هرمز راد صادقی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ایران در رقابت های دو و میدانی معلولان قطع عضو و ویلچری موفق به کسب 17 مدال شامل 4 طلا، 9 نقره و 4 برنز شد اما به اعتقاد من چنانچه کلاس ها درهم ادغام نمی شد می توانستیم حتی با بیش از 20 مدال به کار خود پایان دهیم.

مربی تیم دو و میدانی جوانان معلول افزود: رقابت های آیواز با حضور تیم قدرتمند بریتانیا و نیز کشور میزبان امارات از سطح کیفی بالایی برخوردار بود. اینگونه رقابت ها فرصتی است تا معلولان ما در میدان های بین المللی آبدیده شوند.

هرمز راد صادقی نیا در پایان با اشاره به اینکه این بخش از ورزش کشور نیاز به حمایت بیشتری دارد، افزود: معلولان ایرانی همواره نشان داده اند که از چه توانایی و جسارت بالایی برخوردارند و کسب مدال از میدان های بین المللی بر این امر صحه می گذارد با این حال بهتر است که بیش از پیش به آنها بها داده شود.

کاروان ورزشی ایران متشکل از ورزشکاران سه رشته دوومیدانی (14 ورزشکار)، وزنه برداری (10 ورزشکار) و تنیس روی میز (چهار ورزشکار) در پایان رقابت‌های معلولان قطع عضو و ویلچری جهان (IWAS) به 29 مدال شامل 10 طلا، 11 نقره و هشت برنز دست پیدا کرد.