غفوری فرد : ساخت یک نیروگاه از صفر با صرفه تر از اتمام نیروگاه بوشهر است

حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص عملکرد کمیته ویژه بررسی علل تاخیر احداث نیروگاه بوشهر گفت: متاسفانه هر سال شاهدیم که وعده تحویل این نیروگاه به سال آینده موکول می شود و همواره صحبت از اشکالات فنی است.

وی گفت: سئوال اصلی ما این است آیا با وجود این همه اشکال و صرف هزینه و طی زمان طولانی، احداث این نیروگاه با این وضعیت به صلاح بوده است یا نه؟



غفوری فرد گفت: من همچنان معتقدم ساخت یک نیروگاه از صفر، سریعتر و کم هزینه تر می‌شد.



وی تاکید کرد: ما می توانستیم قرارداد جدیدی با روسیه یا چین ببندیم، مطمئنا در این صورت ساخت یک نیروگاه جدید سریعتر

پیش می رفت.



رئیس کمیته ویژه بررسی علل تاخیر نیروگاه بوشهر به جلسه اعضای این کمیته با رئیس سازمان انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته جلسه ای با آقای عباسی داشتیم و قرار شد ایشان پاسخگوی سئوالات ما باشند که هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.



وی یادآور شد: بعد از بررسی بودجه 90 اعضای این کمیته بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر خواهند داشت.



