7 خانه بهداشت در چناران به بهره برداری می رسد

علی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران اظهارداشت: پنج خانه بهداشت توسط اعتبارات داخلی شبکه و دو خانه بهداشت توسط بسیج سازندگی که یکی رایگان و دیگری از محل اعتبارات این بسیج است، هر کدام با اعتبار 27میلیون تومان ساخته می شود.

وی با بیان این که مرکز بهداشت و درمانی گلبهار به صورت شبانه روزی در حال خدمات رسانی به شهروندان است، اعلام کرد: در حال حاضر یک مرکز بهداشت روستایی در سلوگرد، با کادر تخصصی پزشک و ماما، با اعتبار داخلی شبکه راه اندازی شده و به روستاییان خدمات بهداشتی ارائه می دهد.

وی بیان داشت: شش واحد پانسیون پزشکان نیز سال گذشته راه اندازی شد و تعمیرات اساسی در بخش های زنان اطفال اتاق های عمل آنان، با اعتباری بالغ بر250میلیون تومان از محل موقوفات ملک انجام شد.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان چناران اظهار داشت:21متخص مختلف، در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند که 17نفر از آنان، با شبکه مستقیم همکاری دارند.

وی با بیان اینکه 4 پایگاه اورژانس 115درچناران، به آباد، گلبهار و سید آباد فعال هستند، افزود: پیگیری افزایش این پایگاه ها در دستور کار قرار دارد که از جمله آن می توان به پایگاه 115 در مسیر بقمچ اشاره کرد که بزودی افتتاح می شود.

وی یادآور شد: ماهیانه به صورت میانگین 130 نفر در چناران عمل جراحی می شوند و 670 نفر در بیمارستان این شهرستان بستری می شوند.