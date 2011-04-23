بازیکن به استقلال نمی دهیم / احتمال تمدید قراداد با مس

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عبدالصمد مرفاوی جمعه شب پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل سایپا در چارچوب لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه امام علی(ع) کرمان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برای ارائه بازی زیبا و در عین حال کسب نتیجه مقابل سایپا طی هفته گذشته تمرینات خوبی را برگزار کرده بودیم که درنهایت نیز موفق به انجام این امر شدیم.

وی با بیان اینکه تیم مس کم کم به شرایط آرمانی خود نزدیک می شود گفت: این سه امتیاز برای مس حیاتی بود زیرا سایپا تیمی سخت کوش است اما بازیکنان مس نشان دادند از هر تیم دیگری برترند و توان شکست تمام تیمها را دارند.

وی با اشاره به درخواست مس کرمان برای تمدید قرار داد با این تیم گفت: مس برای فصل آینده از من برنامه خواسته است اما هم اکنون تلاش من بر روی موفقیت تیم در دیدارهای آتی متمرکز است.

وی در خصوص مذاکره استقلال برای جذب ادینهو اظهارداشت: این بازیکنان در حال حاضر برای بدست آوردن آقای گلی لیگ برتر تلاش می کند و همچون سالهای گذشته آرامش خود را در مس کرمان یافته است و در این تیم احساس راحتی می کند و ما هم قصدی برای انتقال بازیکن به این تیم نداریم.

مرفاوی خاطرنشان کرد: طی هفته های اخیر روند مس مطلوب بوده است و قصد داریم این روند را ادامه دهیم.

وی افزود: بازیکنی که دنبال حاشیه باشد در ترکیب مس جایگاهی ندارد و این درحالی است که برخی بازیکنان جوان مس شایستگی حضور در تیم را دارند و در این بازی نیز این کار را انجام دادیم و در آینده نیز ادامه می دهیم.

وی درخصوص ادامه همکاری با مس کرمان در فصل آینده گفت: مدیریت مس از من برنامه برای فصل آینده خواسته اند و هم اکنون درحال بررسی این پیشنهاد هستم اما فعلا به چند بازی باقیمانده از لیگ فکر می کنم.



