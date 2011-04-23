استفاده از نام مجعول برای خلیج فارس هدف تفرقه افکنی در منطقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، گل محمد بامری صبح شنبه در جلسه ستاد هماهنگی جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: استفاده از نام مجعول برای خلیج فارس با هدف تفرقه افکنی در منطقه صورت گرفته است.

بامری ضمن تاکید بر حساس بودن موضوع خلیج فارس افزود: دشمنان از هراس صدور انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه از حربه استفاده نام مجعول استفاده کردند که دشمنی خود با نظام را به کشورهای عربی نیز تعمیم دهند تا جهان عرب را در مقابل ایران اسلامی قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این ترفند نیز تاکنون نتوانسته موثر باشد و می بینیم که بسیاری از کشورهای منطقه با الگو از نظام جمهوری اسلامی در مقابل دیکتاتورهای مورد حمایت استعمار گران به پا خواسته اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و پیگیریهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این جشنواره یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگی کشور با مرکزیت هرمزگان است و ما به عنوان میزبان باید از همه استعداد و ظرفیت خود استفاده کنیم.

بامری یاد آورشد: همه سازمانها و نهادهای دولتی هرمزگان با آماده باش کامل با به صحنه آوردن تمام توانمندی و ظرفیت خود از حیثیت هرمزگان دفاع کنند.