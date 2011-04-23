علیرضا سجادپور به خبرنگار مهر گفت: چشمانداز سینمای ایران در سال 90 روشن است، من سال 89 این باور را داشتم که ما هنوز به آنچه میخواهیم نرسیدهایم، اما سال 90 از نظر کمی و کیفی در سینما رشد خواهیم داشت. گروهی معتقدند سال 89 در دهه گذشته بدترین سال سینمایی بوده در حالی که این طور نیست و بعد از سال 88 که فروش رویایی "اخراجیها 2" رکورد جدیدی در گیشه ثبت کرد سال 89 دومین سال پرفروش سینمای ایران بود.
وی ادامه داد: اواسط سال 89 و با توجه به تولیداتی که داشتیم به این باور رسیدم که سال 90 سال خوبی برای سینمای ایران است، بخشی از این جذابیتها و قابلیتها را در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر دیدیم. امسال با فعالیت درست شورای صنفی نمایش و برنامهریزی منظم میتوانیم رشد قابل توجهی در زمینه جذب مخاطب برای فیلمها شاهد باشیم.
تهیهکننده فیلم سینمایی "آخرین ملکه زمین" درباره اکران فیلم سینمایی "پایان نامه" گفت: سینمای سیاسی حلقه مفقوده سینمای ایران در این سالها بوده، در جشنواره بیست و نهم تعدادی از فیلمهایی که در این گونه ساخته شدهاند روی پرده آمد، خوشبختانه سلیقهها و نگاههای مختلف توانستهاند در این حوزه حرفهایشان را مطرح کنند، سینمای سیاسی میتواند برای مخاطب جذاب باشد و از ساخت این نوع آثار حمایت میکنیم.
سجادپور درباره تعریفش از سینمای سیاسی گفت: این بحث مفصل و طولانی است اما اگر بخواهم به شکلی مختصر به آن اشاره کنم میگویم که گام اول برای تولید فیلم سیاسی آسانگیری و سهلگیری است تا سلیقهها و ذائقههای مختلف بتوانند انتقادهایشان را مطرح کنند تا جایی که به منافع ملی ضربهای وارد نشود. توجه به این سینما میتواند باعث جذب عدهای از مخاطبان بالقوه سینمای ایران شود که سالها است به سینما نمیروند.
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