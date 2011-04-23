شناسایی 203 استعداد جدید در رشته تنیس در استان زنجان

علی نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تعلیمی و تربیتی منبع بسیار خوبی برای استعدادیابی در رشته ورزشی تنیس است.

وی هدف از برگزاری این طرح استعداد یابی را تقویت تیم نوجوانان استان زنجان عنوان کرد و ادامه داد: این نفرات بیشتر از میان دانش آموزان دوم و سوم ابتدایی شناسایی شده است که در آینده نسبت به استعدادیابی در رده های سنی بالاتر نیز اقدام خواهیم کرد.

نجفیان بیان کرد: در سال 89 در مجموع 300 ورزشکار در این رشته ورزشی فعال بودند که امیدواریم با احداث سه زمین در زنجان و دو زمین در شهرستانهای ابهر و طارم و همچنین تکمیل زمین نیمه کاره سجاس بتوانیم نفرات بیشتری را جذب این رشته ورزشی کرده و این ورزش را در سطح استان توسعه دهیم.

