۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

شناسایی 203 استعداد جدید در رشته تنیس در استان زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت تنیس استان زنجان گفت: هیئت تنیس استان زنجان در طرح استعدادیابی خود 203 دانش آموز که 113 نفر آنان پسر و 90 نفر دختر هستند را شناسایی کرد.

علی نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تعلیمی و تربیتی منبع بسیار خوبی برای استعدادیابی در رشته ورزشی تنیس است.
 
وی هدف از برگزاری این طرح استعداد یابی را تقویت تیم نوجوانان استان زنجان عنوان کرد و ادامه داد: این نفرات بیشتر از میان دانش آموزان دوم و سوم ابتدایی شناسایی شده است که در آینده نسبت به استعدادیابی در رده های سنی بالاتر نیز اقدام خواهیم کرد.
 
نجفیان بیان کرد: در سال 89 در مجموع 300 ورزشکار در این رشته ورزشی فعال بودند که امیدواریم با احداث سه زمین در زنجان و دو زمین در شهرستانهای ابهر و طارم و همچنین تکمیل زمین نیمه کاره سجاس بتوانیم نفرات بیشتری را جذب این رشته ورزشی کرده و این ورزش را در سطح استان توسعه دهیم.
 
کد مطلب 1295060

