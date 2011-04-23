آمار تخلف در اولین کنکور دکتری/ زمان انتشار کلید سئوالات و اعلام نتایج

دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کنکور دکتری برای اولین بار با حضور حدود 131 هزار داوطلب برگزار شد که این میزان شرکت کننده حتی برای سازمان سنجش هم غیرقابل باور بود برآورد اولیه ما 50 هزار نفر بود و حتی بر اساس این تعداد حوزه بندی صورت گرفته بود.

وی افزود: اما با ثبت نام این تعداد از داوطلبان در آزمون دکتری تخصصی فعالیت سازمان سنجش بیشتر شد، البته با وجود اینکه از نظر کمی و کیفی این آزمون حساس تر از دیگر آزمون های سازمان سنجش بود اما از سوی دیگر فرآیند اجرایی آن برای ما راحت تر بود.

سرورالدین طیف تحصیلات شرکت کننده را یکی از عوامل تسریع در این فرآیند برشمرد و گفت: افرادی در این آزمون شرکت کرده بودند که در سطح کارشناسی ارشد و تحصیلات عالیه بودند و همکاری بسیاری بهتری از سوی داوطلبان در این آزمون انجام گرفت.

وی در پاسخ به این موضوع که آیا گزارش خاصی از تخلف و یا تقلب در آزمون دکتری تخصصی سال 90 به سازمان ارائه شده است یا نه، گفت: این آزمون با وجود حساسیت بالایی که بر آن حاکم بود اما بدون مشکل خاصی برگزار شد و گزارشی که حوزه های آزمون ارائه کرده اند دلالت بر صحت آزمون دارد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تنها در یکی از حوزه ها به دلیل اشتباه تعدادی از برگه ها کم آمده بود که آن نیز سریعاً از سوی همکاران سنجش تامین شد و هیچ مشکلی در فرآیند آزمون در آن حوزه بوجود نیامد.

وی با تشکر رسمی از عوامل اجرایی آزمون و داوطلبان در برگزاری صحیح این آزمون خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان اردیبهشت نتایج اولیه کنکور دکتری تخصصی سال 90 را اعلام کنیم که بر اساس آن سه برابر ظرفیت پذیرش به دانشگاهها معرفی می شوند.

سرورالدین اظهار داشت: دانشگاهها یک ماه برای برگزاری مرحله دوم آزمون که شامل مصاحبه یا اعمال سوابق تحصیلی است، فرصت دارند و پس از آن باید نتیجه ارزیابی خود را به سازمان سنجش اعلام کنند.

وی درباره انتشار کلید کنکور دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال 90 گفت: روال سازمان سنجش این است که کلید آزمون های خود را منتشر کند و قطعاً در مورد این آزمون هم همین طور است کلید سئوالات باید با دقت کامل استخراج و در هسته های تخصصی چک شود تا اشتباهی رخ ندهد. امیدواریم بتوانیم در روزهای ابتدایی هفته جاری آن را منتشر کنیم.