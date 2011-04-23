کتابخانه تخصصی دیجیتال خلیج فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عیسی زارع پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: نظر به پیشرفت سریع السیر جهان و گسترش ابزار و امکانات دیجیتال نیاز است همگام با سایر کشورها اقدام به ظرفیت سازی و توانمند سازی در حوزه رسانه های دیجیتال کنیم.

وی افزود: هم اکنون اینترنت به ابزاری قدرتمند در جهت استفاده های گوناگون تبدیل شده است و پس از پیگیریهای مستمر، واژه حقیقی خلیج فارس را در جستجوی گوگل جایگزین موارد مجعول کردیم و پیگیری راه اندازی کتابخانه تخصصی دیجیتال خلیج فارس هستیم که امیدواریم طی امسال آماده بهره برداری شود.

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس بر تولید آثار بیشتر در حوزه رسانه های دیجیتال تاکید کرد و افزود: ترجمه آثار تولید شده به زبانهای مختلف خارجی باعث افزایش کاربران و جلب توجه بیشتر مردم جهان به آن موضوع می شود.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال کشور در خصوص برنامه های آینده در حوزه خلیج فارس بیان کرد: راه اندازی کتابخانه دیجیتال خلیج فارس، تولید نرم افزارهای مختلف، پویانمایی نماهنگ، تولید نرم افزارهای تلفن همراه با موضوع خلیج فارس برای سال آینده در دستور کار قرار دارد.