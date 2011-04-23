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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۸

از این هفته/

پنج نمایش در تالارهای مختلف تئاتر شهر روی صحنه می‌رود

پنج نمایش در تالارهای مختلف تئاتر شهر روی صحنه می‌رود

پنج اثر نمایشی این هفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تالار اصلی مجموعه نمایش "تا اشکستان"  به کارگردانی حمید حرا ساعت 20:30 میزبان علاقمندان تئاتر خواهد بود. در تالار چهار سو نمایش "خانمچه و مهتابی" به کارگردانی مسعود دلخواه ساعت 19:30 روی صحنه خواهد رفت.

"شن" ‌عنوان نمایش جدید دیگری به کارگردانی کتایون حسین‌زاده است که از این هفته ساعت 18:30 در تالار سایه اجرا می‌شود. در تالار قشقایی هم نمایش "بلوط های تلخ" به کارگردانی شهرام کرمی ساعت 19 پذیرای دوستداران تئاتر خواهد بود.

نمایش "خداحافظی نکن" به کارگردانی مسعود طیبی ساعت 18:30 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 1295075

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