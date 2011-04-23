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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

مدیر سینما قدس:

نوروز 90 برای همه سالن‌های سینما پررونق نبود

نوروز 90 برای همه سالن‌های سینما پررونق نبود

مدیر سینما قدس با اشاره به فروش ضعیف فیلم "سه درجه تب" در این سالن تاکید کرد رونق نوروزی سینماها شامل همه سالن‌ها نشده است.

محمدرضا نصیری‌نژاد مدیر سینما قدس به خبرنگار مهر گفت: سال نو را در سینما قدس با فیلم "سه درجه تب" شروع کردیم که فروش بالایی نداشت و استقبال از آن زیر سایه فروش خوب "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" قرار گرفت. قرار بود نوروز در سینما قدس فیلم "ورود آقایان ممنوع" اکران شود اما برنامه در دقیقه 90 تغییر کرد.

وی ادامه داد: فروش "سه درجه تب" در سالن 850 نفره سینما قدس متوسط در هر روز 750 هزار تومان بود که با توجه به هزینه‌های بالای خدمات و نگهداری سالن، رقم کمی است. از چهارشنبه گذشته نمایش فیلم "خیابان بیست و چهارم" را شروع کرده‌ایم که در اولین پنج‌شنبه اکران این فیلم، فروش 700 هزارتومانی داشته است.

نصیری‌نژاد افزود: امسال و با توجه به میزان استقبال از فیلم‌های روی پرده و بالا رفتن هزینه‌ها برنامه‌ای برای تبدیل این سینما به چند سالن را داریم تا بتوانیم با نمایش چند فیلم در یک زمان، بخشی از هزینه‌هایمان را جبران کنیم.

کد مطلب 1295076

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