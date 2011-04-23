محمدرضا نصیری‌نژاد مدیر سینما قدس به خبرنگار مهر گفت: سال نو را در سینما قدس با فیلم "سه درجه تب" شروع کردیم که فروش بالایی نداشت و استقبال از آن زیر سایه فروش خوب "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" قرار گرفت. قرار بود نوروز در سینما قدس فیلم "ورود آقایان ممنوع" اکران شود اما برنامه در دقیقه 90 تغییر کرد.

وی ادامه داد: فروش "سه درجه تب" در سالن 850 نفره سینما قدس متوسط در هر روز 750 هزار تومان بود که با توجه به هزینه‌های بالای خدمات و نگهداری سالن، رقم کمی است. از چهارشنبه گذشته نمایش فیلم "خیابان بیست و چهارم" را شروع کرده‌ایم که در اولین پنج‌شنبه اکران این فیلم، فروش 700 هزارتومانی داشته است.

نصیری‌نژاد افزود: امسال و با توجه به میزان استقبال از فیلم‌های روی پرده و بالا رفتن هزینه‌ها برنامه‌ای برای تبدیل این سینما به چند سالن را داریم تا بتوانیم با نمایش چند فیلم در یک زمان، بخشی از هزینه‌هایمان را جبران کنیم.