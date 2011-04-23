خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارشهای شهابی شلیاقی در اوایل اردیبهشت ماه آغاز می شود، افزود: نام صورت فلکی "شلیاق" از یک آلت موسیقی تاردار گرفته شده از این رو به "چنگ رومی" نیز معروف است. ستاره پرنور این صورت فلکی "وگا" و دومین ستاره درخشان در آسمان شمالی است. این ستاره در نیمه شب طلوع می کند.

دبیر انجمن نجوم اهواز، ستاره "وگا" را یکی از ستاره های مثلثی تابستانی معرفی کرد و اظهار داشت: این ستاره در سمت شمال شرقی آسمان قرار دارد و در نیمه شب قابل رویت است.



وی ZHR (تعداد شهابهایی که در یک ساعت عبور می کند) این بارش را 10 تا 15 شهاب ذکر کرد و ادامه داد: وضعیت آسمان کشور به گونه ای است که ماه شب 19 را در آسمان داریم که در نیمه شب ماه طلوع می کند از این رو به دلیل نور زیادی که ماه تولید می کند رصد این بارش به راحتی انجام نمی شود.



جعفری زاده بهترین حالت برای رصد این بارش را در خارج شهرها دانست و ادامه داد: قدر (درخشندگی) شهابهای این بارش زیاد نیست به گونه ای که در بهترین حالت قدر آنها 1 تا صفر است و به ندرت به منهای 1 می رسد.



وی با تاکید بر اینکه بارش شهابی بازمانده یک دنباله دار است، اضافه کرد: این دنباله دار از بین رفته است از این رو درخشندگی شهابهای این بارش کم است.



دبیر انجمن نجوم اهواز با تاکید بر اینکه پس از بارش شهابی شلیاقی، بارش شهابی دیگری نخواهیم داشت، گفت: پس از بارش شهابی شلیاقی، در روزهای 21 و 22 مردادماه بارش شهابی برساوشی را خواهیم داشت که در روز 22 اردیبهشت به اوج بارش خود می رسد قدر آن نیز صفر و منهای یک است.