راه و ترابری یکی از عرصه های عملی کردن جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام صبح شنبه در دیدار با مدیران راه و ترابری ایلام با تسلیت ایام فاطمیه و ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته در استان در بخش حمل و نقل، مجموعه وزارت راه و ترابری را یکی از مجموعه های بسیار مهم و محوری نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد.

وی گفت: این مجموعه به خاطر فعالیتهای صادقانه و شبانه روزی خود هم مورد اعتماد مردم است و هم گامهای بزرگی در راه تسهیل در خطوط مواصلاتی کشور و استان برداشته است .

حجت الاسلام لطفی با اشاره به نامگذاری سال 90 با عنوان "جهاداقتصادی" از سوی مقام معظم رهبری، حمل و نقل و راه و ترابری را یکی از عرصه های فعالیت در جهت عینیت بخشیدن و عملی کردن جهاد اقتصادی ذکر کرد .

رضا سلیمانی مدیرکل راه و ترابری استان ایلام و رئیس شورای هماهنگی حمل و نقل استان، در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت راههای استان و اقدامات صورت گرفته در بخش حمل و نقل تصریح کرد: خوشبختانه با عنایت دولت ماده 32 اکثر پروژه های مهم و اساسی استان اخذ شده و امید است هر چه زودتر پروژه های نیمه تمام استان در حوزه راه و ترابری به اتمام برسد .

وی در ادامه با بیان اینکه مبلغ اعتبارات سال گذشته این اداره کل به بیش از 82 میلیارد تومان رسیده، افزود: پروژه های چهار خطه ایلام- ایوان، ایلام- سرابله، کنار گذر شرقی ایلام و ایلام- صالح آباد به منظور ارتباط بهتر استان با مرکز کشور در حال اجرا بوده و از پیشرفت قابل توجهی برخوردارند .