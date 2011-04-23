به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در یکی از جلسات دیماه سال 89 کلیات طرح تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان را با 141 رای موافق، 46 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 195 رای تصویب کردند و از آن زمان تاکنون همه منتظرند تا از سوی رئیس جمهور وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه معرفی شود.

در این مدت نه تنها وزیر رسمی و یا حتی سرپرست این وزارتخانه معرفی نشد بلکه امروز و فردا کردن معرفی گزینه مد نظر رئیس جمهور تا حدود زیادی ورزش و مسئولان آن را در بلاتکلیفی قرار داد و چرخ ورزش را لنگ گذاشت. این اتفاق در حالی رخ داده که ورزش ایران خصوصا در سال 90 روزهای حساس و سرنوشت سازی را در پیش دارد و باید سهمیه های ورودی المپیک 2012 را کسب کند.

با آغاز سال جدید و پایان مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر ورزش، مجلسی ها فشار بیشتری را به دولت وارد کردند تا هر چه سریعتر تکلیف وزارت ورزش و جوانان را مشخص کند. در این بین برخی نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون ورزش نیز از محدودیت های جدید برای سازمان تربیت بدنی خبر داد که قطع آب و برق یکی از آنها بود.

ضمن اینکه با توجه به " قانون" شدن تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان، حق امضا مالی از رئیس سازمان تربیت بدنی گرفته شد و بودجه ای هم در اختیار این سازمان قرار نخواهد گرفت تا بتوانند در سال حساس و سرنوشت ساز کسب سهمیه المپیک به فدراسیون ها پول تزریق کنند.

اما در روزهای اخیر گزینه هایی برای وزارت و یا سرپرست وزارت ورزش و جوانان مطرح شده اند که هنوز هیچکدام مورد تایید رئیس جمهور قرار نگرفته اند. با این حال هر گروه و نهادی تلاش می کند گزینه های مورد نظرش را به عنوان جدی ترین گزینه به گوش رسانه ها برساند تا شاید از این طریق بتوانند به اهدافشان دست پیدا کنند. در این بین گفته می شود محمود احمدی نژاد اعتقاد دارد باید از رئیس فعلی سازمان تربیت بدنی برای وزارت ورزش استفاده کرد اما ظاهرا علی سعیدلو نمی خواهد این پست را بپذیرد. سعیدلو بر این باور است که معاون رئیس جمهور بودن سمت بالاتری است.

واقعیت این است که با توجه به قرار داشتن ورزش ایران در سالی حساس و تاثیرگذار که همه تیم ها و ورزشکاران باید سهمیه المپیک 2012 لندن را کسب کنند، هیچ فردی بهتر از علی سعیدلو نمی تواند به پیشبرد برنامه های فدراسیون ها کمک کند. سعیدلو هر چند از ابتدا رئیسی ورزشی نبود اما حضور چند ساله اش در ورزش و اداره سازمان تربیت بدنی او را از نظر شناخت و تجربه به جایگاهی رسانده است که بتواند ورزش را در این سال حساس هدایت کند.

هر چند بپذیریم که در کار علی سعیدلو نیز اشکالات و نقایصی وجود دارد اما واضح است که او بهتر از هر فرد تازه کاری می تواند ورزش را در مسیر درستش برای رسیدن به المپیک هدایت کند. چه بسا اگر قرار باشد فردی خارج از ورزش و یا حتی از خود ورزش به عنوان وزیر معرفی شود، چند ماه طول خواهد کشید تا او به شرایط فعلی ورزش آگاهی و شناخت پیدا کند و این یعنی از دست رفتن بهترین زمان برای کسب سهمیه های المپیک.

باید منتظر بود و دید در روزهای آینده تکلیف وزارت نوپای ورزش و جوانان که هنوز متولد نشده است چه می شود. آیا علی سعیدلو حاضر می شود سمتی پایین تر از معاون رئیس جمهور را بپذیرد و ورزش را هدایت کند یا فرد دیگری از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی خواهد شد؟!