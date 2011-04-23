80 درصد فضای نمایشگاه چاپ دیجیتال واگذار شد

جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واگذاری 80 درصد از فضای این نمایشگاه به واحدهای متقاضی حضور در آن خبر داد و گفت: این احتمال وجود دارد که فضای نمایشگاه پاسخگوی نیاز واحدهای چاپی نباشد لذا در حال رایزنی برای احداث یک سازه موقت در کنار فضای اصلی نمایشگاه هستیم.

وی تعداد شرکت‌ها و واحدهای چاپی را که تاکنون در نمایشگاه مذکور ثبت نام کرده‌اند، 20 واحد عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که "آیا این تعداد کم نشان از عدم استثقبال از نمایشگاه ندارد؟" تاکید کرد: به هیچ وجه. چرا که اولاً مهلت ثبت نام تا آخر اردیبهشت ماه است. دوم اینکه هر کدام از این شرکت‌ها به نمایندگی از چندین واحد چاپی حضور یافته‌اند و محصولات آنها را عرضه می‌کنند.

مدیر اجرایی نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی افزود: علاوه بر این ما با وجود درخواست‌های متعدد و تضمین متقاضیان نسبت به پرداخت هزینه حضورشان در نمایشگاه چاپ دیجیتال، بر خلاف مسئولان برخی دیگر از نمایشگاه‌های حوزه چاپ حاضر به قربانی شدن کیفیت به بهای کمیت در نمایشگاه نیستیم.

به گفته ذکایی اسامی واحدهای چاپی حاضر در این نمایشگاه پس از پایان مهلت ثبت نام (آخر اردیبهشت) از طریق سایت نمایشگاه اعلام می‌شود.

نخستین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی از 26 تا 29 خرداد در مجموعه نمایشگاهی هتل المپیک تهران برگزار می‌شود و واحدهای حاضر در آن به عرضه تازه‌ترین دستگاه‌های چاپ خود در حوزه‌های نشر رومیزی، چاپ لارج فرمت (فضای باز)، مواد اولیه و مواد مصرفی چاپ دیجیتال می‌پردازند.