فرهنگ سازی مناسب ترین راه برای مبارزه با پدیده اعتیاد است

عیسی فرهادی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت:‌ سالیان سال تلاش و مبارزه با این بلای خانمانسوز اثبات کرده است که تنها با اعتقاد به اقدامات فرهنگی است که می توان بر این پدیده شوم اجتماعی غلبه کرد.

وی افزود: تجربیات این سالها و مجاهدت های شهدای نیروی انتظامی به منظور حفاظت از نسل جوان کشور بر این مهم تاکید دارد که تقویت باورهای دینی با محور قرار دادن سلامت و سعادت و همچنین آگاهی بخشی به نسل جوان و خانوادهاست که می تواند کشور را از دام دشمنان برهاند.

این مسئول با اشاره به اینکه قدرتهای جهان با استفاده ابزاری از این پدیده سعی دارند سایه شوم خود را بر سایر کشورها بگسترانند، خاطر نشان کرد:‌ در حال حاضر بعد از قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر اصلی ترین منبع درآمدزایی برای کشورهای استعمارگر است بنابراین سعی دارند حتی با توزیع رایگان مواد مخدر درمیان جوانان، این کشورها را به انواع مواد مخدر آلوده کنند تا به اهداف پلید خود دست یابند.

مسئولان استان باید نسبت به پدیده اعتیاد حساس شوند

استاندار البرز در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه مسئولان استان در تمامی بخشها و حوزه ها باید نسبت به پدیده اعتیاد حساس شوند، یادآور شد: تمامی دستگاهها و ادارات استان باید علاوه بر انجام وظایف و رسالت ذاتی خود نسبت به این پدیده حساس شوند تا با برنامه ریزی های مناسب و مختلف بتوان طی برنامه ای منسجم و هماهنگ در جهت ریشه کنی آن اقدام کرد.

وی افزود: استان البرز به ویژه کلانشهر کرج به دلیل ویژگی های خاص جغرافیایی و منطقه ای که از آن جمله؛ نزدیکی به پایتخت، رشد مهاجرپذیری، قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی 11 استان کشور و... یکی ازشهرهایی است که همواره مورد توجه باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر بوده است.

البرز محلی ناامن برای بارانداز مواد مخدر است

فرهادی همچنین در ادامه استان البرز و مرکز آن را محلی ناامن برای بارانداز مواد مخدر ذکر کرد و گفت:‌ به واسطه تلاشهای گسترده نیروی انتظامی و اطلاعاتی، استان البرز به محل ناامنی برای بارانداز مواد مخدر تبدیل شده است که این روند باید ادامه یابد.

وی تصریح کرد: باراندازی این استان در گذشته نزدیک به واقعیت بود اما امروز به واسطه اجرای طرحهای متعدد و استفاده از نیروهای مجرب زمینه های قاچاق انواع مواد مخدر از بین رفته است.

به گفته فرهادی استان تازه تاسیس البرز با استفاده از ظرفیت های بالای علمی، ورزشی و هنری جایگاه بسیار مناسبی در سطح کشور دارد که باید با گسترش و تقویت این اقدامات علاوه بر تنگ کردن حوزه نفوذ دشمنان نسبت به بهبود وضعیت اشتغال و کمرنگ کردن انگیزه های کاذب اعتیاد، سمت و سوی این پدیده را در جهت توسعه و آبادانی کشور هدایت کرد.