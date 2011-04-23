اجرای پرفورمنس بر اساس نقاشی‌ متاثر از فیلم نوآر جذاب است

محسن حسینی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره اجرای پرفورمنس در نمایشگاه نقاشی به خبرنگار مهر گفت: قرار است در نمایشگاه نقاشی مانی غلامی اجرای پرفورمنسی داشته باشم. تابلوهای نقاشی‌ این نمایشگاه بر اساس فیلم "مرد سوم" به کارگردانی کارول رید و نویسندگی گراهام گرین کشیده شده است. این فیلم یکی از آثار شاخص ژانر نوآر در سینما به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: به دلیل شناختی که از نیما غلامی داشتم و علاقه به اجرای پرفورمنس در این گالری که بر اساس تابلوها‌ی نقاشی شکل می گرفت پذیرفتم که در این نمایشگاه همراه با یکی از همکارانم اجرای پرفورمنسی داشته باشم. این نمایشگاه در گالری فروهر از روز جمعه 9 اردیبهشت به مدت سه هفته ازساعت 16 تا 20 برگزار می‌شود.

حسینی افزود: من روزهای 9، 16 و 23 اردیبهشت در این گالری اجرای پرفورمنس دارم. در این اجرا تلاش شده است براساس نقاشی‌هایی که در گالری وجود دارد و لوکیشن محیطی نمایشگاه، اکت‌های خاصی در نظر گرفته شود تا به نوعی تلفیق نقاشی و پرفورمنس به درستی به نمایش گذاشته شود.

وی خاطرنشان کرد: گالری فروهر از قاب بندی زیبایی برخوردار است. بنابراین با اجرای پرفورمنس در این نمایشگاه ارتباط مناسبی بین مخاطبی که در نمایشگاه حضور دارد و رهگذرانی که از خیابان عبور می‌کنند و از ویترین‌های نمایشگاه شاهد برگزاری پرفورمنس هستند، شکل می گیرد. این برقراری ارتباط برای من تجربه جدیدی و جذابی به حساب می‌آید.

این کارگردان گفت: فیلم سینمایی "مرد سوم" اثری با فضا‌سازی، کادر بندی، نورپردازی و میزانسن‌هایی حساب شده است که بدون نشان دادن حتی یک صحنه خشن فضایی تاریک و پرتعلیق را به بیننده القا می‌کند. در این نمایشگاه که با اجرای پرفورمنس همراه است کنکاش شده که به رنگ‌های محدود، ترکیب‌بندی و فضاسازی و نورپردازی موضعی فیلم وفادار بمانیم.

این نمایشگاه از جمعه 9 اردیبشت در گالری فروهر واقع در بلوار آفریقا، نبش کوچه گلستان، پلاک 2 از ساعت 16 تا 20برگزار می‌شود.