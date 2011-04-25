کمبودهای جشنواره موسیقی نواحی جبران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر نصری اشرفی دبیرهفتمین جشنواره موسیقی فجر درصحبت ها و گفتگوهای قبلی خود به کرات تاکید کرده بود که موسیقی مناطق مختلف ایران به دلیل کهولت سن هنرمندان موسیقی نواحی در حال از بین رفتن است و باید با حمایت مسئولان و با ضبط آثار ارزشمند، این نوع موسیقی حفظ و صیانت شود.

نصری اشرفی در گفتگوی اخیرش با خبرگزاری مهرضمن بیان این مطلب که جشنواره هفتم موسیقی نواحی سعی در رفع همه کاستی ها داشته و دارد متذکر شد که این دوره از جشنواره موسیقی نواحی یکی از متنوع ترین جشنواره هایی است که در این گونه موسیقایی برگزار می شود ؛ وی همچنین به ارائه انواع موسیقی نواحی در دسته بندی های مجزا در این جشنواره اشاره کرد و ضمن قدردانی از هنرمندان در این عرصه ، گفت گونه های مختلف موسیقی نواحی را به مخاطبان علاقمند معرفی می کند. دبیر جشنواره موسیقی نواحی در گفتگوی مشروح خود با خبرگزاری مهر به سئوالات دیگری نیزپاسخ داد.

خبرگزاری مهر- گروه موسیقی : جشنواره موسیقی نواحی بعد از هفت سال وقفه بار دیگر برگزار می شود تفاوت های این دوره از جشنواره موسیقی نواحی با دوره های پیشین چیست؟

جهانگیر نصری اشرفی : اصلی ترین و مهمترین تفاوت برگزاری این دوره از جشنواره با دوره های پیشین این است که مجموع گروه های شرکت کننده از مناطق مختلف به طور مشخص و دسته بندی شده قطعات کلیدی و مراسم آیینی خود را اجرا می کنند و این گونه نیست که هرگروه با برنامه هایی که خودش ترتیب داده در این جشنواره حاضر شود از همین رو مهمترین بخش این جشنواره به داستان پردازی و خنیاگری اختصاص دارد که حدود 80 هنرمند خنیاگر و آگاهان منطقه ای به اجرای شاخص ترین داستان ها و منظومه های موسیقایی می پردازند به این ترتیب که این بخش از برنامه طی چهار روز در دو بخش برگزار می شود و طی آن داستان های موسیقایی هشت منطقه مهم فرهنگی زاگرس ، البرز، خراسان ،آذربایجان ، خوزستان ،سیستان و بلوچستان کرمان، یزد و سواحل جنوبی ایران اجرا گردیده است و پژوهشگران بومی توضیحاتی را درباره هریک از داستان ها، موسیقی و سازهای مورد استفاده ارائه می کنند.

*چرا کرمان را برای اجرای همزمان این جشنواره در تهران انتخاب کردید؟

- پیش ازاین سه دوره از جشنواره موسیقی نواحی در کرمان برگزار شد به همین دلیل زمینه برگزاری چنین جشنواره ای در کرمان نیز فراهم بود و مسئولان ارشاد در کرمان هم اعلام آمادگی برای برگزاری این جشنواره در کرمان کردند درنتیجه این اشتیاق بود که تصمیم گرفتیم این جشنواره نیز در کرمان برگزار شود؛ البته ناگفته نماند که پیش ازاین تصمیم قرار بود هفتمین جشنواره موسیقی نواحی در5 شهر برگزار شود به این ترتیب که بخش های علمی و آکادمیک در تهران باشد ، بخش های اجرایی در استر آباد از مناطق علی آباد کتول، بوشهر، کرمان و فارسان چهارمحال بختیاری برگزار شود در این رابطه هماهنگی های لازم هم صورت گرفته بود اما شرایط عملی کردن این برنامه به دلیل کمبود وقت فراهم نبود به همین دلیل به کرمان بسنده کردیم.

* برگزاری یک جشنواره با موضوع واحد مانند جشنواره موسیقی نواحی چه ضرورتی دارد که در چند منطقه مختلف برگزار شود؟

- برگزاری جشنواره موسیقی در شهرستانها دو حسن دارد حسن نخست اینکه ارتباط سیار موسیقی با فرهنگ هایی که این نوع موسیقی از آن برخاسته است حفظ می شود و مطلب دوم اینکه آن دسته از مخاطبانی که تا کنون در شهرستان ها تجربه برگزاری چنین جشنواره هایی را نداشتند صاحب این تجربه ارزنده می شوند و زمینه ای برای گسترش جشنواره های فرهنگی در شهرستان ها فراهم می شود البته ناگفته نماند که برگزاری جشنواره هایی از این دست در شهرستان ها به لحاظ امکانات فنی و مسائل تدارکاتی بسیار ضعیف است اما با وجود تمام نواقص برگزاری چنین جشن هایی در شهرستان ها خالی از لطف نیست.

*یکی از اهداف برگزاری این جشنواره حفظ ریشه های فرهنگی و تاریخی و استفاده درست از گنجینه های موسیقایی است در این راستا یکی دیگر از اهداف برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، آشنایی مخاطب با این نوع موسیقی است و آنچه بیش از هر عنوانی در برقراری این ارتباط مهم است میزان جذابیت موسیقی هایی از این دست برای عامه مردم است آیا افراد و گروههایی که انتخاب کردید از این جذابیت برخوردار هستند ؟

- بدیهی است که تیم برگزاری این جشنواره تلاش خود را به کار برد تا جذابیت برای مخاطبان ایجاد شود از همین رو هفت گروه شاخص را انتخاب کردیم تا در تالار وحدت اجرای برنامه داشته باشند، یکی از ویژگی های این جشنواره در انتخاب گروه های موسیقی این است افراد با آثار مشخصی دعوت شده اند و قرار نیست با رپرتوارهایی را که خودشان انتخاب کردند روی صحنه ببرند و موضوعات اجرایی همین گروه ها با ماهیت جشنواره همسو خواهد بود به عنوان مثال علاوه برا اجرای گروه موسیقی عاشیقلار ، از 10 عاشیق دیگر هم دعوت کرده ایم تا در راستای اجرای این گروه انواع دیگری از موسیقی عاشیق به همراه داستان های خنیایی و عاشیقی را اجرا کنند ؛ مثلا یک گروه موسیقی از هرمزگان دعوت شده است که سه گونه از موسیقی هرمز، قشم و بندرلنگه را برای مخاطب عام به روی صحنه می برد ؛اجراهایی که این گروه موسیقی انتخاب کرده اند از آن دسته از آثاری است که مخاطب عام و یا حتی مخاطب خاص کمتر با آن ارتباط برقرار کرده اند گروه سازینه یکی دیگر از گروه هایی است که بر ساختار موسیقایی زاگرس متمرکز هستند به این معنا که موسیقی قشقایی ، موسیقی بویر احمدی، موسیقی دهکردی و موسیقی لری با تنظیمی جدید ارائه داده ایم در واقع مخاطب چهار فرهنگ موسیقایی را در یک اجرای یک ساعنه می بینید؛با این اوصاف فکر می کنم با این چیدمان تنوع و جذابیت لازم ایجاد شده است.

*با وجود داشتن چنین گنجینه های غنی دلیل وقفه ده ساله در برگزاری جشنواره موسیقی نواحی چه بوده است؟

- این سئوالی است که باید از مسئولان پرسید اما به اعتقادمن جشنواره موسیقی نواحی نیاز به بازنگری در نحوه برگزاری و انتخاب گروه های موسیقی داشته است و من فکر می کنم این بازنگری در طول این ده سال اتفاق افتاده است.

* موسیقی کشورهای آسیای میانه تشابهات فرهنگی بسیاری با موسیقی برخی از نواحی ایران دارد آیا از کشورهای دیگر هم برای حضور در این رویداد فرهنگی دعوت کردید؟

- سئوال خوبی است در هفتمین دوره از جشنواره موسیقی نواحی انواع فرهنگ های موسیقایی متعلق به ایران که در طول تاریخ دچار تجزیه شده اند را مورد بررسی قرار دادیم؛در بخش کارگاهی که در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار می شود هنرمندان و خنیاگرانی از کشورهای ایران ، ازبکستان، تاجکستان، ، افغانستان ،آذربایجان و گرجستان نمونه های فاخری گنجانده ایم این بخش بیشتر برای استفاده دانشجویان و هنرمندان موسیقی درنظر گرفته شده است؛ بخش سوم به مجموع سخنرانی ها و اجراهایی اختصاص دارد که در سالن خانه موسیقی برگزار می شود در این بخش ماهیت و ساختار موسیقی داستانی ایران مورد بررسی قرار می گیرد در این بخش پس از سخنرانی پژوهشگران منظومه هایی همچون خسرو شیرین ، لیلی و مجنون ، کوراغلو شاهنامه خوانی و نظامی خوانی اجرا می شود؛البته ناگفته نماند که سیاست و برنامه ریزی های انجام شده در حوزه موسیقی نواحی برای سه سال دیگر هم درنظر گرفته شده است.

* توضیحات بیشتری در خصوص چگونگی پیش برد برنامه سه ساله این جشنواره می دهید؟

- همانگونه که در صحبت های خود اشاره کردم هفتمین دوره از جشنواره موسیقی نواحی به داستان های خنیایی اختصاص دارد به این معنا که این داستان ها از بیان آوازی برخوردار است اگرچه کاربرد ساز نیز در بسیاری از نمونه هایی که ارائه می شود به چشم می خورد ، و اگر شرایط برگزاری این جشنواره در سال دوم یعنی جشنواره هشتم فراهم باشد آوازها و لحن هایی با متر آزاد مطرح می شود به این معنا که آوازهای با متر آزاد جزو لحن های پایه ای موسیقی هریک از فرهنگ ها وپاره فرهنگ ها به شمار آمده و دیگر لحن ها اعم از لحن های با متر مشخص و لحن های با متر فراخ عموما بر محور اینگونه الحان شکل گرفته و از آن منفک می شوند که انواع شروهها، زهیروک ها،؛ بلالها ، امیری ها، لوها، یاریار ها ،غمونه ها، تبری ها، کتولی ها، دستون ها، شرفشاهی ها، کله گی ها، سرکویری ها، هزارگی ها در این دسته قرار می گیرند.

*جشنواره نهم چطور؟

- سال سوم و یا همان نهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی به لحن ها و نغمات با شتاب مشخص یا تند اختصاص دارد که معمولا در مراسم جشن و سرور و فعالیت های کسبی رواج دارد در این بخش موسیقی سازی از جایگاه پر رنگ و پر اهمیتی برخوردار است.

وسخن آخر...

- فرصت را غنیمت می دانم و از همه کسانی که به اشکال مختلف از جشنواره های غیرکارشناسی که به عنوان موسیقی نواحی برگزار شده دلزده شده اند دعوت می کنم تا از برنامه های این جشنواره دیدن کنند چراکه مطمئن هستم حضور در این جشنواره و استفاده از برنامه هایی که درنظر گرفته شده است دستاوردهای خوبی را برای مخاطبان در بردارد.

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گفتگو : پریسا ساسانی