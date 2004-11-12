هنوز مذاكرات ادامه دارد ؛ در حال نزديك شدن به يك نتيجه گيري هستيم

وي كه خواست نام كشورش فاش نشود ، در پاسخ به اين پرسش كه آيا تا اين لحظه توافقنامه اي ميان ايران و 3 كشور قطعي شده است ، به خبرنگار "مهر" گفت : موقعيت فعلي با يك توافق نهايي فاصله زيادي ندارد ؛ اما رسيدن به اين توافق نيازمند برطرف شدن ابهامات و نكات خاصي است.

در عين حال يكي از اعضاي گروه مذاكره كننده ايراني پيشتر درباره گفتگوهاي ميان تهران و اروپا گفته بود : ما در اين مدت در دوره كشمكش با هم بوديم.عليرغم اينكه دائما ارتباطات ميان ما و اروپا برقرار بوده است در اين مسير آنها منتظر بودند كه ما به خاطر نگراني از شوراي امنيت از خواسته هايمان كوتاه بياييم و ما هم منتظر بوديم آنها بفهمند كه اين مسير فايده ندارد و ما از تهديدات نمي ترسيم ؛ اروپايي ها فهميده اند كه نمي توانند مواضع ما را بشكنند و مي بايست در چارچوب آنچه براي ايران هم قابل پذيرش هست به تفاهم برسند.

سيروس ناصري در گفتگوي اخير خود با شبكه جهاني جام جم اظهار داشته بود : كل مذاكرات نشات گرفته از وضع بيروني است . ما توانايي و امكاناتي در دست داريم كه گرفتني هم نيست. اين سرمايه اي است كه در مملكت ايجاد شده و ماندني است . اروپا چاره اي جز تفاهم ندارند. اروپايي ها درهيچ مقطعي جرات اين را نداشتند كه ميز مذاكرات را ترك كنند چون مي دانستند اگر اين كار را بكنند ما زودتر از آنها بيرون مي رويم و اين كاملا برايشان روشن است.

وي افزوده بود : ما درمذاكرات خوب همديگر را شناخته ايم . دوطرف در مذاكرات حرفه اي اند ؛ مخصوصا آنها بسيار حرفه اي بودند. صرفا در يك مقطع در طول كل مذاكرات با سه كشور اروپايي تهديد به خروج ، جدي و قطعي شد و آن مربوط به مذاكرات پاريس سال گذشته و قبل از اجلاس سپتامبر گذشته بود. بحث تا جايي پيش رفت كه ما از سر ميز بلند شديم و گفتيم همه چيز خاتمه يافته و ما امروز به تهران خبر مي دهيم كه بازرسان بايد برگردند و بيايند ؛ كار ما با شما تمام شد و از امروز ما مسير خودمان را مي رويم و شما هم مسير خودتان را برويد.

اين عضو ديپلماتيك هيات جمهوري اسلامي درباره بحث چماق و هويچي كه مطرح مي شود ، افزوده بود : به اروپا گفته ايم كه هويچ شما را نمي خواهيم و با چماقتان هم برخورد مي كنيم. اين موضوع را برايشان روشن كرده ايم. اصلا چماقي وجود ندارد مگر مي خواهند چكار كنند ؛ نهايتا اينكه موضوع را ببرند شوراي امنيت و دلشان را به تحريم اقتصادي خوش كنند . نفتمان از 50 دلار به 100 دلار مي رسد ؛ آن موقع اگر ما نصف آن مقدار را بفروشيم همان در آمد را خواهيم داشت . به برخورد نظامي هم اگر بخواهند برسند حتما با وضعيتي كه در منطقه دارند اوضاعشان شكننده تراست.

گزارش مهر مي افزايد : سيروس ناصري تاكيد كرده بود ما خيلي معقول جلو مي رويم حوصله هم داريم ؛ هر جا كه ببينيم واقعا نمي خواهند تفاهم كنند و از سر لجاجت و سرسختي برخورد مي كنند، هر كدام كار خودمان را مي كنيم دعواي بزرگي هم نيست. ما مي رويم كار خودمان را طبق ضوابط و قواعد انجام مي دهيم و تا زماني كه دست به تهديد واقعي نزنند ضوابط بين المللي مندرج در معاهده را رعايت مي كنيم. اما اگر بخواهند به سمت تهديد و زور بروند طبيعي است كه معاهده را كنار مي گذاريم و مسير خودمان را زير زمين طي مي كنيم تا ببينيم بعد از يكي دو سال هر كس و هر طرف به كجا مي رسد.اگر اين مسير را برويم بعد از يكي دو سال همين آمريكا و اروپا واسطه مي فرستند كه اگر مي شود حالا بيائيد مذاكره كنيم ببينيم مي توانيم راهكاري پيدا كنيم يانه.

وي همچنين تاكيد كرده بود : سال گذشته كه اروپايي ها به ايران آمدند تعليق و توقف كامل جزو شرايط قاطعشان بود اما امروز اين به آرزوي آنها تبديل شده است .