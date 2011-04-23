عباس روغنی معاون کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این دو به دلیل انجام مصاحبه و اظهارات توهین آمیز و رفتار غیر ورزشی به کمیته انضباطی احضار شده اند و می بایست روز دوشنبه در جمع اعضای کمیته انضباطی پاسخگوی رفتارها و اظهارات جنجالی خود باشند.

روغنی تصریح کرد: مستنداتی پیرامون تخلف این افراد تهیه شده که در روز رسیدگی مطرح و درباره آنها از سرمربی پرسپولیس و مشاور باشگاه استیل آذین خواستار توضیحات لازم خواهیم شد و در صورتی که تخلف آنها محرز شود احتمال محرومیت آنها در هفته های پایانی لیگ وجود دارد.

معاون کمیته انضباطی با دفاع از رای قبلی کمیته انضباطی پیرامون اتفاقات دیدار پرسپولیس و استیل آذین اظهار داشت : این رای با در نظر گرفتن جمیع جهات و مستندات موجود و نظرات اعضای کمیته انضباطی و انطباق آن با آئین نامه انضباطی اتخاذ شده و تصور نمی کنم آراء صادره دور از عدالت باشد.

وی تصریح کرد: بهرحال آراء کمیته انضباطی همواره با نقدهایی همراه بوده ولی در پرونده مذکور جانب انصاف نسبت به هر دو تیم رعایت شده و در صورتی که هر یک از تیم ها اعتراضی به آراء صادره دارند می توانند این پرونده را در کمیته استیناف پیگیری کنند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دنبال حوادثی که در دیدار پرسپولیس - استیل آذین رقم خورد هفت بازیکن از دو تیم را با محرومیت از یک جلسه تا 2 ماه جریمه کرد.