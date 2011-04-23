  1. استانها
۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

کهگیلویه و بویراحمد رتبه برتر توسعه اکوتوریسم کشور را کسب کرد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در توسعه اکوتوریسم و طبیعت گردی رتبه برتر کشور را کسب کرد.

علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: در همایش تجلیل از فعالان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کشور، کهگیلویه و بویراحمد در زمینه توسعه طبیعت گردی در نوروز سال 90 به عنوان رتبه برتر کشور شناخته شد.

وی بیان کرد: به همین منظور در این همایش از مهندس "قوام نوذری" استاندار و رییس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تجلیل شد.

ایزدی اظهار داشت: همچنین در این همایش از مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بخاطر تلاش در گسترش و توسعه طبیعت گردی با اهدای لوح سپاس قدردانی گردید.

این مسئول عنوان کرد: مراسم تجلیل از فعالان و خادمان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با حضور اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهور، حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور و جمعی از استانداران کشور در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کهگیلویه و بویراحمد یاد آور شد: در نوروز 90 بیش از چهار میلیون نفر گردشگر از این استان بازدید کردند که بیش از 1.5 میلیون نفر آنها در استان اقامت داشتند.

وی بیان کرد: این میزان نسبت به نوروز سال گذشته حدود 32 درصد رشد داشته است.

