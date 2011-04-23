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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

فرمانده عملیات لشکر ثارالله:

باند شرارت جنوب کرمان متلاشی شد

باند شرارت جنوب کرمان متلاشی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: سردار محمد مطهری از انهدام باند شرارت که طی 20 سال 18 شهروند کهنوجی را به شهادت رسانده اند خبر داد.

سردار مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: نیروی های سپاه ثارالله با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و یگان تکاوری انتظامی صبح روز جمعه موفق شدند باند شرارات جنوب کرمان در شهر کهنوج را شناسایی و منهدم کنند.

وی گفت: سردسته این باند شرارات دیروز همراه چند نفر از هم دستانش به هلاکت رسید.
  
فرمانده عملیات لشکر ثارالله افزود: در این درگیری سه شرور هلاک شدند و چهار شرور نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این باند شرارت طی 20 سال گذشته در جنوب کرمان 18 نفر از شهروندان را شهید کردند.

وی همچنین از شهادت و زخمی شدن تعدادی از ماموران نیروی انتظامی طی سالهای گذشته در جنوب کرمان خبر داد.

سردار مطهری اضافه کرد: از این گروه شرارات چنین قبضه اسلحه، چندین دست لباس نظامی و موشک آر پی جی کشف شد.

وی افزود: در این درگیری محمد آیین از ماموران گردان 414 شهید شد.

کد مطلب 1295129

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