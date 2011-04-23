باند شرارت جنوب کرمان متلاشی شد

سردار مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: نیروی های سپاه ثارالله با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و یگان تکاوری انتظامی صبح روز جمعه موفق شدند باند شرارات جنوب کرمان در شهر کهنوج را شناسایی و منهدم کنند.
وی گفت: سردسته این باند شرارات دیروز همراه چند نفر از هم دستانش به هلاکت رسید.
فرمانده عملیات لشکر ثارالله افزود: در این درگیری سه شرور هلاک شدند و چهار شرور نیز دستگیر شدند.
وی ادامه داد: این باند شرارت طی 20 سال گذشته در جنوب کرمان 18 نفر از شهروندان را شهید کردند.
وی همچنین از شهادت و زخمی شدن تعدادی از ماموران نیروی انتظامی طی سالهای گذشته در جنوب کرمان خبر داد.
سردار مطهری اضافه کرد: از این گروه شرارات چنین قبضه اسلحه، چندین دست لباس نظامی و موشک آر پی جی کشف شد.
وی افزود: در این درگیری محمد آیین از ماموران گردان 414 شهید شد.
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