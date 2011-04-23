عدم بکارگیری دانش موجود مشکل اصلی تولید نظریه نوآورانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاتفی معاون علمی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی به تبیین مفهوم نظریه و نظریه پردازی پرداخت و گفت: نظریه به طور مستقیم قابل تعریف نیست، یعنی فی البداهه نمی توان وارد تعریف نظریه شد؛ نظریه عموماً از طریق انسان ها برای تفسیر و تبیین پدیده ها مطرح می شود، آنچه در نظریه رخ می دهد این است که اولاٌ یک ساختار علمی دارد و در قالب گزاره ها بیان می شود و مبتنی بر یک روش است و این روش مقدمه و مؤخرة هایی دارد؛ به این ترتیب یک سوال در قالب دانش موجود، اگرقابلیت تفسیر داشته باشد، همان سؤال است و پاسخ دارد، اما اگر قابلیت تفسیر نداشته باشد، همان مسأله تلقی می شود.

وی ادامه داد: علم چیزی جز نظریه‌ها نیست؛ یعنی حجم نظریه‌ها، علم را پدید می آورد. پس علم در واقع انباشت نظریه ها است. بنابراین نظریه حاصل پژوهش هایی است که در ارتباط با مسائل رخ می دهد و مسأله، سؤالی است که در جایی رخ می دهد که با دانش موجود تطبیق پذیر نیست.

معاون علمی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی در رابطه با این که آیا در کشور نظریه پردازی صورت نمی‌گیرد یا اینکه خود کرسی نتوانسته است نظر پژوهشگران را به خود جلب کند متذکر شد: در ارتباط با این مقوله تعارفات بسیار بوده است، بدین معنا در بیان ارزش واقعی جامعه علمی ایران تعارف می شود و اکنون یکی از وظیفه دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی تعیین ارزش جامعه علمی کشور است و بسیاری برای اینکه ارزش علمی آنها مشخص نشود از نقد، داوری و ارزیابی فرار می کنند. لذا این مسئله باعث تولید علم و نظریه و همچنین نوآوری محدود در کشور بالاخص در حوزه علوم انسانی می شود و آنها که ادعای نظریه ای می کنند در سنجش کم می آورند.

وی عامل اصلی این مسئله را عدم بکارگیری دانش موجود عنوان کرد و گفت: در این خصوص ابتدا باید خود نظریه را تعریف کرد که نظریه مجموعه ای از گزاره ها است که به تبیین روابط میان پدیده ها می پردازد و در مرز بین دانش و مجهول قرار می گیرد؛ یعنی فردی مسلح به دانش موجود وقتی با پدیده ای مواجه می شود که نمی تواند آن را توجیه کند برایش چرایی شکل می گیرد و برای این که بتواند به چرا پاسخ دهد با روشمندی علمی به یک نظریه خواهد رسید؛ پس تا زمانی که به دانش موجود مسلح نباشیم، اصلا مسأله ها را نخواهیم دید.

هاتفی افزود: دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی به دنبال شناسایی افرادی است که در کشور حرف تازه ای می زنند؛ لذا از آنها برای برگزاری کرسی ها دعوت می کنیم؛ کمااینکه از کارهایی حمایت می شود که قبلاً به عنوان مقاله یا کتاب منتشر شده باشد. لذا برای جبران این ضعف، طرحی سالیان پیش در هیأت ارائه شد مبنی بر اینکه بودجه پژوهشی از دستگاه های دولتی کشور اخذ شود و با ایجاد دفتری طرح ها و بودجه های پژوهشی در به آنها سپرده شود، به صورتی که پژوهش ها با شناسایی اساتید و دانشجویان نخبه به صاحب فن سپرده شود و آنها نیز آن را در قالب رساله بررسی و حاصل آن را منتشر کنند و این امر امتیازهایی را برای پژوهشگران به همراه می آورد.

هاتفی با اشاره به آیین نامه ارتقاء، ادامه داد: طبق آیین نامه ارتقاء، سازمان تأیید کننده امتیاز کرسی های نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی است؛اکنون آنچه را که ما به عنوان نظریه می شناسیم و به جشنواره فارابی ارسال می شود، در آنجا بدون ارزیابی است و برای تأیید می رود.

این کارشناس همچنین گفت: در نمایشگاه امسال هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی قصد دارد تا شیوه فعالیت خود را به نمایش بگذارد و همچنین بخشی از کار خود را که ارزیابی شده، مجدداً در این فضا به مثابه ارزیابی بگذارد؛به همین منظور در سه سطح برنامه ریزی شده، نظریه ها مورد نقد و بررسی و سپس امتیازدهی می شوند. تاکنون 15 نظریه تأیید شده که یکی به صورت کتاب شناسنامه دار منتشر شده و 14 مورد دیگر تا پایان سال جاری منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.