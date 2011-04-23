به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی این فیلم که راکیش اومپراکاش مهرا و جف زیمبالیست آن را کارگردانی کرده‌اند در بخش خارج از مسابقه به نمایش درخواهد آمد.



این فیلم مستند 81 دقیقه‌ای که شکار کاپور فیلمساز نامدار هندی الاصل انگلیسی تهیه آن را بر عهده دارد، ترکیبی از صحنه‌های ماندگار تاریخ سینمای موزیکال هند را به تصویر کشیده است.



مدیران جشنواره کن اعلام کرده‌اند که ایده تولید این فیلم مستند سال گذشته و زمانی که شکار کاپور عضو هیئت داوران جشنواره بود به ذهنش خطور کرده بود.



این مستند بزرگداشتی از ژانر موزیکال سینمای هند و تصویری تازه از سینمای این کشور در نگاه جهانیان به شمار می‌رود. در کارنامه شکار کاپور ساخت فیلم " الیزابت" به چشم می خورد که نامزد چند جایزه اسکار شد.



شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم کن از 11 تا 22 ماه مه ( 21 تا 31 اردیبهشت) برگزار می‌شود.