تمرينات تيم فوتبال فولاد خوزستان تعطيل شد / پاداش سه ميليون ريالي به بازيكنان فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال فولاد خوزستان پس ازپيروزي 3-1 مقابل شموشك نوشهروصعود به صدرجدول مسابقات ليگ برتر به مدت دوروز تمرينات خود را تعطيل كرد تا بازيكنان اين تيم پس ازتمرينات فشرده ونفسگيرهفته گذشته چند روزي را به استراحت بپردازند.

اين تصميم ازسوي كادرفني تيم فولاد وموافقت مديرعامل اين باشگاه صورت گرفت. قراراست دورجديد تمرينات تيم فولاد خوزستان ازروزدوشنبه درزمين اختصاصي اين تيم ادامه يابد.

ازسوي ديگربه صلاحديد ملادن فرانچيچ وطبق روال هميشگي برنامه هاي آماده سازي وي، بازيكناني كه روزگذشته مقابل تيم شموشك نوشهر به ميدان نرفتند، عصرامروزدرديداري تداركاتي مقابل تيم صنعت نفت اهوازقرارگرفتند كه اين ديداربا نتيجه 2-1 به سود تيم فولاد به پايان رسيد. ميلاد نوري دردقيقه 4 ومهرداد كريميان دردقيقه 55 گلهاي تيم فولاد را دراين ديداربه ثمررساندند.

همچنين لازم به ذكر است: بازيكنان اين تيم پس ازپيروزي مقابل شموشك وصدرنشيني درليگ برترهركدام مبلغ 300 هزارتومان پاداش گرفتند.