به گزارش خبرنگار مهر، تیم وزنه برداری ایران در رقابت های معلولان قطع عضو و ویلچری جهان با کسب 5 مدال طلا، یک نقره و سه برنز به کار خود پایان داد.

غلامرضا آسترکی در خصوص این رقابت ها به خبرنگار مهر گفت: وزنه برداران ما در این مسابقات عملکرد بسیار خوبی داشتند و این تعداد مدال نشان از زحمات ورزشکاران در اردوهای آمادگی تیم ملی دارد. خوشحالم زحمات ما به بار نشست. با این حال اعتقاد دارم داوران در این دوره از رقابت ها، بسیار سختگیری کردند و حرکت های وزنه برداران ما را خطا اعلام کردند.

سرمربی تیم وزنه برداری در ادامه افزود: در این دوره از رقابت ها قوانین داوری متفاوت از آنچه به ما گفته شد، اجرا شد و همین امر سبب گردید بعضی حرکات وزنه برداران خطا اعلام شود و اعتراض ما هم در این زمینه به جایی نرسید.

