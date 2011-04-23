موانع سرمایه گذاری در کرمان باید رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جمع اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اظهارداشت: جهاد اقتصادی پرچم برافراشته در برابر تحریم ها است که با نقشه راه مقام معظم رهبری در سال جاری اعلام شده است.

وی فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری را از پیش شرطهای توسعه و پیشرفت قلمداد کرد و بیان داشت: در سال جهاد اقتصادی سرمایه گذاران و فعالان عرصه های اقتصادی فرماندهان این جبهه هستند و باید با همت و تلاش مضاعف در جهت تحقق اهداف گام بردارند.

این مقام قضائی اثربخشی و تسریع در رسیدن به اهداف جهاد اقتصادی را منوط به حضور مدیران و کارگزاران صالح دانست و اظهار داشت: کارگزار اقتصادی باید در امور خود، خدا و مردم و همه افراد ذینفع را درنظر بگیرد تا خدا نیز به کار او برکت داده و عامل تعالی وی شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان به وجود موانع و پاره ای از مشکلات بر سر راه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد یکسری از مشکلات و اصطکاک در امور مانع تسریع در حرکت اقتصادی است و باید با تعامل، همفکری و همراهی در جهت رفع این موارد و روان سازی امور حرکت کرد.

وی صرفه جوئی و اصلاح الگوی مصرف را یادآور شد و افزود: باید صرفه جوئی و طریقه درست مصرف کردن را در ادارات، شرکتها و منازل نهادینه کرد.

در ادامه این جلسه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان نیز ضمن معرفی اعضاء جدید این اتاق گفت: اعضای اتاق که دوره هفتم را پس از رای گیری اسفندماه گذشته شروع کرده اند شش نفر از فعالان بخش بازرگانی، سه نفر از بخش صنعت و سه نفر هم از بخش معدن هستند که فعالیت های دو هزار عضو مجموعه های اقتصادی استان را هدایت و راهبری می کنند.

محسن جلال پور افزود: شرکت 50 درصدی اعضاء در انتخابات اتاق پهناورترین استان کشور، نقطه عطف انتخاباتی بوده که در هیچ یک از استانهای بزرگ کشور تکرار نشده است.

وی ترسیم خط مشی اقتصادی استان را در چهار سال آینده از اهم برنامه های اتاق کرمان اعلام کرد و بیان داشت: حدود 85درصد فعالیت اقتصادی استان در دست نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان است و می توان گفت ثمره بیش از 600سال تجربه و تخصص در یک جا جمع شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان از تشکیل ستاد جهاد اقتصادی در استان نیز خبرداد و گفت: با توجه به نامگذاری سال به جهاد اقتصادی و وظیفه سنگین فعالان عرصه اقتصاد در تحقق این امر، مقرر شد در استان ستاد جهاد اقتصادی با ریاست استاندار، و حضور رئیس کل دادگستری، رئیس مجمع نمایندگان استان، رئیس اتاق بازرگانی و ادارات فعال در عرصه اقتصادی تشکیل شود.

در این نشست اعضای اتاق از دیدگاهها و مشکلات سر راه برنامه های اقتصادی با رئیس کل دادگستری استان بحث و گفتگو کردند.

