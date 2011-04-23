کرمان قطب آزمایشگاههای تخصصی جنوب شرق است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی در جلسه شورای قضائی استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده در رفع کمبود فضای فیزیکی و آزمایشگاهی در کشور گفت: با تسریع در روند تکمیل ساختمان جدید پزشکی قانونی کرمان با کمک اعتبارات استانی و ملی و پس از تجهیز آزمایشگاه، کرمان در آینده نزدیک به عنوان قطب آزمایشگاه تخصصی جنوب شرق کشور معرفی خواهد شد.

این مسئول افزود: سازمان پزشکی قانونی از کمبود فضای فیزیکی در کل کشور رنج می برد و تلاش ما در جهت رفع این مشکل آغاز شده و تا رفع کامل این کمبودها ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در هر تشکیلات و سازمانی نیروی متخصص محور اصلی کار است و سازمان پزشکی قانونی علیرغم حساسیت و دشواری کار با توجه به پایین بودن حقوق و مزایا نسبت به سایر ارگانها با مشکل کمبود نیروی انسانی و متخصص دست به گریبان بوده است.

شجاعی ادامه داد: پیگیری در جهت افزایش حقوق و مزایای کارکنان این سازمان نیز ادامه دارد و پس از رایزنی در قوه قضائیه موافقت دولت نیز اخذ شده است.

وی از ادامه چانه زنی ها در جهت رفع کمبودها و مشکلات سازمان پزشکی قانونی در مجلس شورای اسلامی نیز خبر داد و گفت: طرح سازمان پزشکی قانونی مبنی بر افزایش اعتبارات در کمیسیونهای بهداشت، قضائی و اجتماعی تایید و راه در جهت تصویب آن هموار است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به سختی و حساسیت کار در عرصه پزشکی قانونی، گفت: مشکل اصلی در امور مربوط به سازمان پزشکی قانونی، کمبود نیروی انسانی به خصوص در جنوب استان و همچنین کم بودن حقوق کادر اداری و تخصصی است که مانع استقبال از استخدام در این عرصه می شود.

حجت الاسلام علی توکلی تصریح کرد: استان کرمان، استان پهناوری است که در جنوب آن به لحاظ نبود خدمات سازمان پزشکی قانونی، مردم برای اخذ یک نظریه پزشکی، مجبور به طی کردن بیش از صد کیلومتر راه هستند.

در ابتدای این جلسه مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان نیز گفت: 11درصد خاک کشور مربوط به استان کرمان است و این پهناوری و بعد مسافت شایسته این چارت سازمانی و فضای اداری برای خدمات رسانی به مردم نیست.

عباس آمیان افزود: در کل استان فقط شش پزشک رسمی و تنها دو پزشک زن مشغول خدمت هستند و مابقی همه از پزشکان معاضدتی هستند و این به معنای کمبود کامل نیروی انسانی و متخصص است.

