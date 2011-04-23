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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

سعیدی:

2 شورای اسلامی در کرمان بدلیل تخلف منحل شدند

2 شورای اسلامی در کرمان بدلیل تخلف منحل شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان از انحلال دو شورای اسلامی کرمان بدلیل تخلف از قانون خبر داد.

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: شوراهای منحل شده در کرمان پس از بررسی و مشخص شدن انجام تخلف قانونی منحل شده اند.

وی افزود: شوراهای اسلامی برای خدمت رسانی به جامعه فعالیت می کنند و هر گونه فعالیت غیر قانونی با برخورد شدید و مطابق قانون پاسخ داده می شود.

سعیدی ادامه داد: نظارت جدی بر کار شوراهای شهر انجام می شود و در زمینه برخورد با متخلفان کوتاهی نخواهد شد.

این مسئول ادامه داد: در این مورد نیز عدم رعایت قانون مطرح بوده است که مطابق قانون 81 شوراهای اسلامی در این خصوص برخورد شد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قانون در تمامی دستگاهها بخصوص شوراها از بررسی و نظارت جدی در این خصوص خبر داد.
 
کد مطلب 1295176

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