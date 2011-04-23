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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

در سال جاری؛

40 هزار شغل در قم ایجاد می‌شود

40 هزار شغل در قم ایجاد می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم، سهم اشتغال استان در سال جاری را حدود 40 هزار شغل عنوان کرد.

حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، گفت: امسال نیز در شورای عالی اشتغال، ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در کل کشور در نظر گرفته شده که سهم استان قم ۳۵ هزار و ۸۰۰ شغل است.

وی ادامه داد: در همین راستا کارگروه اشتغال استان با ریاست استاندار برگزار شد و تا کنون تعدادی از تفاهم نامه‌ها با دستگاه‌های مختلف به امضاء رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در کارگروه اشتغال استان تاکید شد تا سهمیه اشتغال استان به ۴۰ هزار شغل افزایش پیدا کند که تفاهم نامه‌ها نیز بر همین اساس تنظیم شده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان در پایان بیان داشت: این روند امسال با سال گذشته حائز این تفاوت است که در سال قبل مدیران دستگاه‌های مختلف گزارش ماهانه خود از روند تحقق سهم اشتغال دستگاه مطبوع خود را به صورت کتبی تحویل می‌دادند اما امسال برای این کار سامانه‌ای تعریف شده است که می‌توانند گزارشات خود را در آن وارد نمایند.
 

کد مطلب 1295183

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