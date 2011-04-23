حمله نیروهای آمریکایی به منازل مسکونی در غرب افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، مقام های محلی در هرات می گویند در این رویداد سه نوجوان که مشغول چراندن گوسفندان خود بودند کشته و شش نفر دیگر هم زخمی شدند که وضعیت آنها نیز وخیم گزارش شده است.

"محمد بهروزیان" سخنگوی والی هرات با تائید این خبر گفت: راکت های شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی اشتباهی به رودخانه بازارک منطقه برخورد کرده که نوجوانان در آن حال چراندن گوسفندان خود بودند.

وی می گوید: نیروهای آمریکایی به آنها گزارش داده اند که دو موتور سیکلت سوار در داخل رودخانه در حال مین گذاری بودند که به آنها راکت شلیک کرده اند. تاکنون نیروهای خارجی در این مورد اظهار نظری نکرده اند.

این ۹ نوجوان در حالی از سوی نیروهای خارجی در هرات کشته و زخمی می شوند که تاکنون چندین بار حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و مسئولین نهاد های مدافع از حقوق بشر خواستار توقف کشتار غیر نظامیان در کشور شدند.