احمد پوری نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مشغول ترجمه اثری از میخائیل بولگاکف هستم. این کتاب مجموعه داستانی با نام " یادداشتهای یک پزشک روستا" است و داستانهایی نیمه تخیلی و نیمه مستند را شامل میشود. این کتاب قرار است توسط نشر افکار منتشر شود.
وی گفت: بولگاکف داستانهای این کتاب را وقتی نوشته است که بعد از اتمام تحصیل در دانشگاه، او را به یک دهکده دوردست نزدیک سیبری اعزام کردند. این نویسنده وقایع و اتفاقاتی را که در این دهکده برایش اتفاق افتاده است، بهصورت خاطره ثبت کرد که بعد با تدوین، تبدیل به این کتاب شد.
پوری ادامه داد: بولگاکف در ایران نویسنده شناخته شدهای است. این کتاب فقط داستان تخیلی و مستند نیست بلکه از طریق آن میتوان با بولگاکف بیشتر آشنا شد. این کتاب در واقع، یک اثر اتوبیوگرافیک است. خاطرات بولگاکف بهصورت مقطعی و بخشهای مجزا از هم تشکیلدهنده داستانهای این مجموعه هستند.
این مترجم گفت: این کتاب حجمی حدود 100 صفحه خواهد داشت و مشغول ترجمه آن هستم. به نظرم بازگردان این اثر تا یک ماه دیگر به پایان برسد که پس از اتمام ترجمه، برای چاپ آن را به نشر افکار خواهم سپرد.
نظر شما