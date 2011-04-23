۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

پوری به مهر خبر داد:

خاطرات پزشکی بولگاکف منتشر می‌شود

احمد پوری از ترجمه کتابی از میخائیل بولگاکف نویسنده روسی با نام "یادداشت‌های یک پزشک روستا" خبر داد.

احمد پوری نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مشغول ترجمه اثری از میخائیل بولگاکف هستم. این کتاب مجموعه داستانی با نام " یادداشت‌های یک پزشک روستا" است و داستان‌هایی نیمه تخیلی و نیمه مستند را شامل می‌شود. این کتاب قرار است توسط نشر افکار منتشر شود.

وی گفت: بولگاکف داستان‌های این کتاب را وقتی نوشته است که بعد از اتمام تحصیل در دانشگاه، او را به یک دهکده دوردست نزدیک سیبری اعزام کردند. این نویسنده وقایع و اتفاقاتی را که در این دهکده برایش اتفاق افتاده است، به‌صورت خاطره ثبت کرد که  بعد با تدوین، تبدیل به این کتاب شد.

پوری ادامه داد: بولگاکف در ایران نویسنده شناخته شده‌ای است. این کتاب فقط داستان تخیلی و مستند نیست بلکه از طریق آن می‌توان با بولگاکف بیشتر آشنا شد. این کتاب در واقع، یک اثر اتوبیوگرافیک است. خاطرات بولگاکف به‌صورت مقطعی و بخش‌های مجزا از هم تشکیل‌دهنده داستان‌های این مجموعه هستند.

این مترجم گفت: این کتاب حجمی حدود 100 صفحه خواهد داشت و مشغول ترجمه آن هستم. به نظرم بازگردان این اثر تا یک ماه دیگر به پایان برسد که پس از اتمام ترجمه، برای چاپ آن را به نشر افکار خواهم سپرد.

