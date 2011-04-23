کمیته پیگیری مشکلات صنایع مادر در همدان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان اظهار داشت: مسئولیت کمیته پیگیری مسائل صنایع مادر استان همدان بر عهده معاون برنامه‌ریزی استاندار خواهد بود.

پیریایی هدف از ایجاد این کمیته را بسترسازی برای تحقق اشتغال پایدار در همدان عنوان کرد و با تأکید بر لزوم توجه به محرومیت‌زدایی در جامعه افزود: توجه به این شیوه بستر خدمات‌رسانی بهتر و عادلانه‌تر در مناطق محروم استان همدان را فراهم می‌آورد.

ارائه خدمات فرهنگی به حاشیه شهر ضروری است

وی از رویکرد اصلی همدان در ارائه خدمت به محرومان گفت و ادامه داد: ارائه خدمات فرهنگی به حاشیه شهر باید در دستور کار استان همدان قرار گیرد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه باید اولویت‌های کاری فرهنگی در مناطق محروم مشخص شود، گفت: این امر سبب می شود تا در هزینه‌کرد اعتبار اختصاص یافته در این مناطق با مشکل مواجه نشویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم بهره‌برداری از ذوب آهن اسدآباد دو موعد مقرر پرداخت و با اشاره به اینکه مقرر بود تا بعد از تست گرم، این پروژه در دهه فجر به بهره‌برداری برسد، گفت: با گذشت 16 سال از اجرای این پروژه، صرف سه یا چهارماه دیگر به منظور انجام کار دقیق بر روی آن، نه تنها اشکالی ندارد که از هر نظر بهتر است.

وی با اشاره به نتایج مطلوب برگزاری جلسات عصر کاری و شب فرهنگی در شهرهای استان اظهار داشت: تمام برنامه‌های مطرح شده در این جلسات باید به صورت منظم و دقیق اجرایی شود چرا که تحقق آن رضایت بیش از پیش مردم را در پی دارد.

مدیران باید در جلسات استانداری حضور به موقع داشته باشند

استاندار همدان بر لزوم حضور مدیران در جلسات استانداری تأکید کرد و یادآور شد: این حضور در کسب نتایج بهتر و برنامه‌ریزی صحیح‌ برای امور نقش بسزایی دارد.

پیریایی در ادامه به طرح تحول اجتماعی دولت پرداخت و افزود: این طرح به منظور کالبدشکافی مسائل در حوزه اجتماعی کشور تدوین شده است.

پیریایی بحث اصلی در طرح تحول اجتماعی را تغییر و تحول در مبانی اندیشه‌ای و بینشی دانست و افزود: کاهش آسیب‌های اجتماعی، کاهش اعتیاد، ارتقا نشاط اجتماعی، تقویت و تحکیم خانواده، ارتقا امنیت اجتماعی، تقویت همبستگی و هویت ملی و ارتقا انضباط اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی در این طرح گنجانده شده است.

پیریایی همچنین با تأکید بر لزوم ارتباط تنگاتنگ مدیران دستگاه‌های اجرایی با مشاوران خود در امور بانوان اظهار داشت: مشاوران نیز باید در امر مشاوره، نظرات و پیشنهادی مناسب و قابل اجرا را ارائه کنند تا از این طریق بتوان به اهداف پیش رو دست پیدا کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی متولی 25 درصد سلامت جامعه هستند و 75 درصد مابقی بستگی به همکاری دیگر مجموعه‌ها دارد.

دانشگاه علوم پزشکی همدان با کمبود اعتبار مالی مواجه است

رضا صفی‌آریان به عدم افتتاح برخی از پروژه‌ها با وجود برخورداری از پیشرفت فیزیکی بالا، به دلیل کمبود اعتبارات اشاره کرد و یادآور شد: اختصاص اعتبارات لازم به منظور بهره‌برداری از این پروژه‌ها می‌تواند در ارائه خدمات بهداشتی بهتر به مردم جامعه موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان در داخل زمین‌هایی واقع شده که دارای معارض هستند، گفت: انجام کشاورزی در زمین‌های اطراف دانشگاه از دیگر مشکلات است.

صفی آریان اظهار داشت: همین امر موجب شده تا گاهی مواقع دام‌ها تا کنار درب دانشگاه علوم پزشکی بیایند که این مقوله شایسته دانشگاهی که ادعای بین‌المللی شدن دارد، نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر اعتباری برای خرید زمین‌های اطراف دانشگاه علوم پزشکی اختصاص یابد با چنین مشکلاتی مواجه نخواهیم شد.