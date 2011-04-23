به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی و پرسپولیس دوازدهمین شکست فصل خود را روز چهارشنبه در دیدار با بنیادکار ازبکستان متحمل شدند. این شکست برای پرسپولیسی‌ها خیلی گران تمام شد، چرا که با تحمل این باخت در آستانه حذف از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفتند و همچنین هواداران خواسته خود که همان جدایی سرپرست موقت و سرمربی بود را سر دادند!

برای کاشانی و دایی که باعث و بانی سقوط پرسپولیس هستند و زمینه رقم خوردن بدترین نتایج دوران فعالیت این تیم را فراهم آورده‌اند، نتایج دیدارهای آتی این تیم خیلی تعیین کننده است. تداوم ناکامی‌ها قطعا زمان پایان ماموریت آنها در تیم پرسپولیس را نزدیک تر می کند و با پیروزی و برد است که می توانند به ادامه حضور در جمع سرخپوشان خوش بین باشند.

پرسپولیس که دیگر نه روی کاغذ و نه در عمل شانسی برای قهرمانی دارد، کم کم شانس دستیابی به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را نیز از دست می دهد. تراکتورسازی تیم بالای دستی پرسپولیس در هفته سی و یکم مقابل پیکان به پیروزی رسید و 53 امتیازی شد، این بدان معناست که پرسپولیس برای رسیدن به پله چهارم جدول باید فردا با بیش از 6 گل تیم نفت تهران را شکست دهد، اتفاقی که وقوع آن چیزی در حد محال است.

سرخپوشان در فصل جاری شکست خانگی کم نداشته‌اند. زمانی که تیم‌هایی چون صبای قم و ملوان بندرانزلی می توانند در تهران پرسپولیس را شکست دهند، چرا نفت نتواند به مهم دست یابد؟ تیم نفت که برای رهایی از خطر سقوط به دنبال پیروزی است، حتما با این باور و انگیزه به دیدار پرسپولیس می آید که برنده از زمین خارج شود.

نتیجه دیدار رفت: پرسپولیس 3 - نفت تهران یک

- برنامه ادامه دیدارهای هفته سی و یکم لیگ برتر به شرح زیر است:

شنبه - 3/2/90

* پاس همدان ـ ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه قدس همدان

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و مجید ویشگاهی، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: حسین خوشخوان

* استقلال تهران ـ صنعت نفت آبادان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و حسین خانبان، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی

ناظر: محمد پیروزرام

یکشنبه - 4/2/90

* نفت تهران ـ پرسپولیس تهران، ساعت 19، ورزشگاه آزادی تهران

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید زارع، داورچهارم: اشکان خورشیدی

ناظر: سعید بطحایی

دوشنبه - 5/2/90

* سپاهان اصفهان ـ صبای قم، ساعت 17، ورزشگاه فولاد‌شهر

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: صفدر احمدی و رحیم شاهین، داورچهارم: پیمان فرخی مهر

ناظر: محمد تولایی