غير متعهدها واكنش نشان مي دهند ؛ گزارش درباره كره جنوبي نشان از برخورد دوگانه آژانس دارد

وي كه كشورش عضو گروه كشورهاي غير متعهد NAM است ، در گفتگوي تلفني با خبرنگار "مهر" اظهار داشت : كشورهاي غير متعهد بدون شك در قبال اين موضوع واكنش نشان خواهند داد.

اين ديپلمات آسيايي افزود : كره جنوبي بسيار فراتر از آنچه كه از آن به عنوان قصور ياد شده ، از مقررات آژانس تخطي كرده ؛ اما ايران همواره با آژانس همكاري داشته است . اين تفاوت در حالي است كه ما مي بينيم آژانس بسيار سطحي از كنار تخلفات كره عبور كرده اما درقبال ايران ابهام آفريني مي كند.

گزارش خبرنگار "مهر" مي افزايد ، گزارش آژانس درباره كره جنوبي ، سندي 8 صفحه اي با 42 پاراگراف شامل يك زمينه (A) است كه در آن به 10 بند اشاره شده است. بخش دوم (B) اين گزارش نيز به بحث درباره بخار اتمي جداسازي ايزوتوپ (AVALIS) و ارزيابي اين موضوع پرداخته است.

همچنين بخش(C) اين گزارش به موضوع تبديل اورانيوم و ارزيابي فعاليتهاي مربوط به تبديل آن اشاره مي كند.

در بخش (D) گزارش آژانس درباره فعاليت پنهاني هسته اي كره جنوبي به جداسازي پلوتونيوم ، ارزيابي اين فرايند و زمينه هاي آن از سال 1997 تاكنون اشاره شده است .

گزارش خبرنگار "مهر" مي افزايد : در بخش (E) نيز فرآيند آزمايش غني سازي شيميائي تشريح شده است و در بخش (F) درباره يافته هاي آژانس در بازرسي ها از مركز هسته اي كره جنوبي بحث به ميان آمده است . اين بخش از گزارش به ايزوتوپ ها، آزمايشات و فعاليت هاي تبديل اورانيوم و توليد و انباشت مواد هسته اي دركره جنوبي و اقدامات بعدي دبيركل آژانس و ادامه گزارش وي به شوراي حكام پرداخته است .