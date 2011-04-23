مشکلات اقتصادی هرمز به قوت خود باقی است

احمد زرنگاری در گفتگو مهر در هرمز با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هرمز همچنان پا برجاست، بیان داشت: جزیره هرمز با جمعیتی بالغ بر هفت هزار نفر در آبهای نیلگون خلیج فارس و دهانه تنگه هرمز روزگاری عنوان نگین خلیج فارس و کلید طلایی تجارت منطقه را یدک می کشید و روزگار نه چندان دور رونق اقتصادی این جزیره زبانزد خاص و عام بود.

وی ادامه داد: از یک طرف معادن خاک سرخ و نمک تعداد زیادی از افراد را مشغول بکار کرده بود از طرف دیگر در کنار اسکله شهر هرمز همیشه تعداد زیادی موتور لنج باری لنگر انداخته بودند که یا بارهای تجاری را به هرمز آورده بودند و یا در نوبت بار گیری خاک سرخ و نمک هرمز به مقصد کشورهای دیگر بودند.

زرنگاری گفت: در زمان گذشته شناورهای صیادی با صید پر بار خود هر روز صبح از دریا بر می گشتند و مهاجران بسیاری را از شهرهای مختلف استان و حتی کشور برای کار به هرمز سفر می کردند که اکنون شاهد بی رونقی هرمز هستیم.

وی گفت: چند سالی است که مردم هرمز گرفتار مشکلات اقتصادی و بیکاری شده اند هر چند در سالیان اخیر با همت دولت خدمتگزار اقدامات عمرانی و زیر بنای در جزیره هرمز انجام شده و اعتبارات بسیار ی هم در این راستا هزینه شده است.

نماینده استان هرمز گان در شورایعالی استانها گفت: بهره برداری از معادن فقط محدود به معدن خاک سرخ هرمز شده و بازارچه مرزی هرمز هم بالغ بر سه سال است که تعطیل شده و هیچ رونقی ندارد.

وی نیز از مشکلات صیادان این جزیره گفت: صیادان هرمزی که با خرید سوخت هر لیتر 400 تومانی به دریا می روند ولی امروز از روز قبل بدتر و دست خالی به شهر بر می گردند و امید و نشاط از بین قشر جوان رخت بر بسته و هر کسی تلاش دارد به نحوی خود را از این جزیره رها سازد و به شهر دیگری مهاجرت کند.

زرنگاری اظهارداشت: بیشترین تقاضای انتقال کارمندان دولت را خود بومیان دارند.

وی افزود: طرح مهمی که هرمز را می توانست دگرگون کند به حال خود رها شده نظیر مجموعه گردشگری هرمز با صرف هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان در حال تبدیل شدن به ویرانه است و همچنین بحث الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم که باعث رونق اقتصادی هرمز می شود محقق نشده است.

وی گفت: آمار بیکاری اعتیاد و مشکلات اجتماعی در این جزیره رو به افزایش است.

زرنگاری خاطرنشان کرد: مردم هرمز همچنان منتظر وعده های مسئولان در خصوص رفع مشکلات اقتصادی خود هستند و امید واریم به زودی شاهد رونق اقتصادی و رفع مشکلات مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار هرمز باشیم.