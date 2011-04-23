به گزارش خبرگزاری مهر، جکسون در این نشست به بررسی تقلیل گرایی در اخلاق می‌پردازد.

جکسون در این نشست به بررسی ماهیت این گزاره می‌پردازد که چگونه ما می‌گوئیم چیزی اشتباه است. او می‌گوید ما همواره این موضوع را به روشی صریح اعلام می‌کنیم. اما مسأله این است که بر اساس کدام روش؟

جکسون در این نشست به تبیین و دفاع از پاسخهای تقلیل‌گرایان خواهد پرداخت.

در شناخت‌شناسی و علوم تقلیل‌گرایی مفهومی است مربوط به تقلیل و فروکاهی طبیعت اشیاء و رفتار پیچیدهٔ پدیده‌ها به مجموع مؤلفه‌ها و اصول بنیادین آنها.

مفهوم تقلیل‌گرایی را نخستین بار دکارت معرفی نمود. برای دکارت تمامی جهان همانند یک ماشین می‌نمود که می‌شد با مطالعهٔ هر یک از اجزاء و مؤلفه‌هایش به شناخت و فهم کل آن نائل آمد.

کارها و ایده‌های دکارت توسط نیوتن گسترش یافته و ادامه پیدا کرد، که سرانجام به انتشار اصول ریاضی فلسفه طبیعی وی در سال ۱۶۸۷ انجامید.

فرانک جکسون استاد دانشگاههای ملی استرالیا و پرینستون است. وی متخصص فلسفه ذهن و فلسفه زبان، منطق فلسفی، معرفت شناسی، متافیزیک و فرااخلاق است.

جکسون در سال 1995 درسگفتارهای جان لاک را در دانشگاه آکسفورد ارائه داد.